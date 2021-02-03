新华社喀土穆2月2日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区部分国家新冠疫情趋缓，土耳其2日宣布学校将开始复课，以色列等国继续推进新冠疫苗接种工作。

土耳其卫生部官网2日显示，该国过去24小时新增确诊病例7795例，累计确诊2492977例；新增死亡病例120例，累计死亡26237例；累计治愈2379070例。土耳其教育部当天表示，15日起学校将正式开始第二学期课程；3月1日起，所有小学生每周到校上课2天，8年级以上学生恢复正常到校上课。学生到校复课遵循自愿原则。

巴勒斯坦卫生部2日表示，目前约旦河西岸和加沙地带新冠疫情持续趋缓，全国单日新增确诊病例数连续26天下降到1000例以下。为进一步巩固疫情防控成果，巴政府从1日起将“封锁令”再延长两周，周五、周六实施全天24小时“封锁”，其余每日19时至次日6时“封锁”。巴卫生部2日报告新增确诊病例513例，累计确诊180018例；新增死亡病例9例，累计死亡2032例；新增治愈病例502例，累计治愈169191例。

以色列卫生部2日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例7951例，累计确诊659356例；新增死亡病例73例，累计死亡4886例；新增治愈病例8777例，累计治愈581982例。以色列卫生部2日表示，目前该国累计逾320万人已接种了疫苗，占全国总人口的约34.4％。以总理内塔尼亚胡2日表示，以色列最早将于下周开始逐步退出全国范围的“封城”，但将“谨慎退出”。

科威特2日新增新冠确诊病例811例，累计确诊166654例；累计死亡960例，累计治愈158986例。卫生部当天表示，近来该国日增确诊病例数、重症监护室病例数、新冠病毒检测阳性率都不断上升，这与人们进行国际旅行、参加聚会有关。卫生部呼吁人们尽量不要旅行、不要聚集。（执笔记者：马意翀；参与记者：涂一帆、潘晓菁、陈斌杰、夏晨、张淼、熊思浩、王尚、尚昊、郑思远、王峰、苏小坡、黄灵、李碧念、杨元勇、王薇、刘宗亚）

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