人民网北京2月3日电 （记者燕勐）2月2日，中国西藏自治区和外交部共同举办“环喜马拉雅”国际合作论坛生态环境保护专题线上研讨会。外交部副部长罗照辉出席开幕式并致辞。西藏自治区党委书记吴英杰致欢迎辞，西藏自治区主席齐扎拉发表主旨发言。

生态环境部气候变化事务特别顾问解振华，联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文，澳大利亚前总理陆克文，巴基斯坦参议院外事委员会主席赛义德，亚洲基础设施投资银行副行长兼秘书长艾德明，印度新南亚论坛创始人库尔卡尼，美国能源基金会首席执行官何豪，加拿大联邦参议员胡子修等出席开幕式并发言。尼泊尔、孟加拉国、不丹、韩国、泰国、蒙古国、法国、巴西、秘鲁、玻利维亚、国际山地综合发展中心等16个国家和3个国际组织代表以及西藏自治区、中国科学院等国内外官员、学者参会。

外交部副部长罗照辉出席开幕式并致辞。人民网记者 燕勐 摄

外交部副部长罗照辉在致辞中表示，中国是应对气候变化的参与者、贡献者，也是促进全球气变治理的推动者、引领者。各国应戮力同心，加强合作，携手应对这一人类的共同威胁。

罗照辉说，宇宙只有一个地球，人类只有一个家园，生态环境是我们赖以生存和发展的根基。当前，应对气变和环境治理任重道远，只有各国同气连声，共商生态保护大计，共建地球生命共同体，才能共享充满生机、清洁美丽的世界。中方期待与各国密切合作，并肩前行，开启全球气候治理新征程。

西藏自治区党委书记吴英杰致辞。人民网记者 燕勐 摄

西藏自治区党委书记吴英杰在致欢迎辞时表示，西藏是青藏高原的主体，是维系我国乃至全球气候系统稳定的重要屏障，对保障国家生态安全乃至世界生态安全具有重要作用。

吴英杰说，西藏自治区党委、政府坚持积极保护、有所作为，实行最严格生态保护政策。2020年，全区环境空气质量优良天数比率达到99％以上，重点江河湖泊水质达到或好于Ⅲ类标准，西藏已成为世界上生态环境最好的地区之一。下一步，西藏将深入贯彻新发展理念，加快美丽西藏建设，努力把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地，为积极构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

西藏自治区主席齐扎拉发表主旨发言。人民网记者 燕勐 摄

西藏自治区主席齐扎拉在作主旨发言时表示，西藏深度融入绿色“一带一路”，为守护“环喜马拉雅”区域生态环境作出不懈努力。坚持绿色低碳发展，坚决维护气侯稳定性；坚持生态保护第一，坚决维护生物多样性：坚持环境质量底线，坚决维护生态原真性。

齐扎拉表示，西藏将会像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。一是更加聚焦绿色发展，二是更加突出系统治理，三是更加注重携手合作。中国西藏自治区愿同友好国家和地区在生态保护领域加强政策对话与沟通，开展深入交流合作，为“环喜马拉雅”生态环境一体保护作出新的贡献。

澳大利亚前总理陆克文。人民网记者 燕勐 摄

澳大利亚前总理陆克文表示，只有国际合作、积极行动，才能实现全球气候目标，气候变化不仅是环境问题，更是一个安全问题。

陆克文说，中国的绿色发展理念越来越引起国际社会高度关注，应对气候变化、保护自然环境成为中国“十四五”规划、2035年目标、绿色“一带一路”的重要内容。国际社会期待中国在气候变化领域展现领导力。拜登就任美国总统为中美在气候领域开展合作带来机会，相信中美合作将有效推动国际气候变化合作。

生态环境部气候变化事务特别顾问解振华。人民网记者 燕勐 摄

生态环境部气候变化事务特别顾问解振华在发言时表示，人与自然是一个和谐共生的命运共同体，我们必须统筹当前和长远，统筹应对气候变化的严峻挑战，坚持多边主义、全球合作共赢。

解振华说，中国也会继续采取节能和提高能效、优化能源结构、发展可再生能源、调整产业结构、发展循环经济、提高资源利用效率、实施基于自然的解决方案、增加森林碳汇、开发低碳技术等一系列政策措施，为全球气候治理作出更大贡献。

美国能源基金会首席执行官何豪。人民网记者 燕勐 摄

美国能源基金会首席执行官何豪表示，在气候变化领域，美中两国一荣俱荣、一损俱损。为实现全球减排目标，两国都需要对方在此领域的成功。拜登总统上任后已采取许多大胆行动，但应更进一步向国际社会表明，现在是美中在气候变化领域开展合作的时候了。

与会各国代表和专家学者围绕分享高原山地生态环境保护的有益经验和成功范例、推进气候变化领域国际合作的建议、探索实现绿色低碳可持续发展的新思路三个议题踊跃发言，积极评价中方在推动全球气候治理方面展现的大国担当。

与会各方认为，中方在新冠肺炎疫情肆虐之际举办此次研讨会极具指导意义，各国应携手应对气候变化重大挑战，采取更加切实有效举措，努力推动疫后世界经济“绿色复苏”和可持续发展，在促进人类与自然和谐共生、经济发展与环境保护齐头并进方面不断取得新成果。

“环喜马拉雅”国际合作论坛创立于2018年，是西藏自治区在中国外交部支持下成立的，旨在通过举行国际研讨和交流合作，推动地区及以外国家实现互联互通和共同发展，迄已在西藏林芝市成功举办两次。

(责编：高歌、常红)