外交部副部长罗照辉出席开幕式并致辞。人民网记者 燕勐 摄

人民网北京2月3日电 （记者燕勐）2月2日，中国西藏自治区和外交部共同举办“环喜马拉雅”国际合作论坛生态环境保护专题线上研讨会。外交部副部长罗照辉出席开幕式并致辞表示，中国是应对气候变化的参与者、贡献者，也是促进全球气变治理的推动者、引领者。各国应戮力同心，加强合作，携手应对这一人类的共同威胁。

第一，跨国问题需要跨国合作。近几个月，我们就接连见证了联合国生物多样性峰会、气候雄心峰会、“一个星球”峰会、气候适应峰会成功举办。在今年气变全球治理大舞台上，还将呈现中国主办的《联合国生物多样性公约》第15次缔约方大会、英国主办的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会两大盛会。我们也高兴地看到，美国政府宣布重返《巴黎协定》。

第二，中国引领全球气变治理。中国积极参与全球气候变化和生物多样性等环境治理进程。中国领导人出席了前述各场气候国际峰会。习近平主席在峰会上郑重宣布，中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。之后，习近平主席又进一步宣布了落实上述目标的具体举措，彰显了中国应对气变的雄心，走绿色低碳发展道路的决心，提振了全球气候治理的信心。

第三，中国应对气变取得非凡成就。当前生态文明建设已成为中国“五位一体”总体布局的重要内容。习近平生态文明思想强调人与自然和谐共生，秉持“绿水青山就是金山银山”理念，坚持山水林田湖草是生命共同体。我们倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式，积极推广“基于自然的决方案”，着力推动绿色“一带一路”国际合作，相关工作取得重要成果。2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国。中国可再生能源装机已占全球30％，新能源汽车保有量已占全球一半以上。

第四，推动环喜地区合作迈上新台阶。环喜地区国家人口多，市场大，历史文化相近，资源能源富集，经济互补性强，拓展友好交流与务实合作空问广阔，大有可为。环喜论坛应运而生，秉持开放合作、互利共赢、官民共建的宗旨，为推动地区互联互通和发展合作提供了新的平台，取得了积极成果。我们期待各国，尤其是同环喜地区有密切经贸文化历史联系的国家，更加重视论坛，更多投入论坛，探讨包括生态治理等广泛合作，挖掘更多独具特色的合作领域，开拓合作发展的新机遇。中方希望，以今天线上活动为起点，今后能常态化地举办环喜论坛生态专题。

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