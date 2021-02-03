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拉脱维亚再度延长紧急状态以防控疫情

2021年02月03日15:30 | 来源：新华网
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新华社里加2月2日电（记者李德萍）拉脱维亚总理卡林斯2日宣布，为了防控新冠疫情，该国紧急状态期限将延长至4月6日。

在当天举行的联席会议上，拉脱维亚政府和危机管理委员会一致同意将紧急状态期限延长至4月6日。2020年11月9日，拉脱维亚开始实施疫情暴发以来的第二次紧急状态，此后已多次延长紧急状态期限。

会议还决定限制来自变异新冠病毒传播较广的英国、葡萄牙和爱尔兰的人员入境拉脱维亚。

拉脱维亚去年11月开始实施的紧急状态防疫措施包括禁止一切公共活动，缩短文化机构和商业网点营业时间，关闭娱乐场所，中学高年级和大学转为线上教学，私人聚会人数不得超过10人等，违反规定者将被罚款。

2日的联席会议结束后，卡林斯对媒体说，政府原则上同意对防疫措施做一些调整，使其更有效并更易于被民众理解接受，主要涉及商业活动、旅行和教育等方面，如商家转入“安全商业”模式，即通过严格限制商店购物人数来减少感染概率；学校从一、二年级开始逐步恢复线下“安全教育”模式等。

据拉脱维亚疾控中心公布的数据，该国2日新增新冠确诊病例775例，累计确诊67427例；新增死亡病例17例，累计死亡1219例。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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