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通讯：乌克兰最高音乐学府兴起中国音乐研究热

2021年02月03日15:28 | 来源：新华网
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新华社基辅2月2日电 通讯：乌克兰最高音乐学府兴起中国音乐研究热

新华社记者李东旭

1日上午，乌克兰国立柴可夫斯基音乐学院的一间屋子里热闹非凡。在装修一新的世界音乐史教研室内，该院音乐孔子课堂和“八音”乐团的学生们演奏起《花好月圆》，以欢快旋律和美好寓意迎接新学期第一堂中国音乐史课。这也是该课程首次走进乌克兰大学校园。

国立柴可夫斯基音乐学院院长马克西姆·季莫申科在中国音乐史开课典礼上说，这一课程的开设标志着中国音乐研究在乌克兰和欧洲地区迈出重要一步。

他说，国立柴可夫斯基音乐学院特别重视与中国中央音乐学院等中方院校的合作。近年来随着乌中两国各领域合作加强，两国留学生交流更加频繁。以音乐孔子课堂和“八音”乐团为代表，中国音乐在乌克兰越来越受到年轻人欢迎。

季莫申科表示，新冠疫情以来，音乐学院师生积极向中国捐款，并且谱写专门抗疫歌曲支援武汉人民；中国人民和政府也支援乌克兰抗疫工作，这些经历都将成为两国人民友谊的珍贵记忆。

他表示，在疫情得到控制的前提下，学院师生将赴华学习、演出，进一步加深两国在音乐融合和创新领域的合作。

学院世界音乐史系主任瓦列里娅·扎尔科娃认为，中国音乐史课的开设将成为学院的独特优势。“它不仅仅是一门课程，同时也是乌克兰与世界进行沟通的一个重要渠道。”

扎尔科娃说，随着越来越多中国留学生的到来，中国音乐和中国音乐文化近年来已成为一种风尚。“在学院里随处可听到中国音乐的优美旋律，我们不仅欢迎东方音乐的到来，我们更愿意走进并学习这一神秘而悠久的东方文化。”

据中国音乐史课程负责人李情博士介绍，课程已获得乌克兰教育部批准，将作为选修课和音乐孔子课堂的配套课程。李情说，近年来，中国音乐在海外热度不断攀升，但由于缺乏系统性的资料和介绍，外国友人在理解中国音乐方面存在一定难度，甚至是误解。本课程将从历史、考古、诗歌、哲学、美学、宗教等多个维度系统阐释中国音乐文化的丰富内涵和独特魅力。

作曲系大一学生弗索娃·奥莉加是首批选修中国音乐史课的学生。她说，作为一名中国传统文化爱好者，她非常高兴能够有机会在乌克兰学习中国音乐史，这门课程可以帮助她了解不同风格的音乐，为将来的创作提供更多灵感。

声乐系研一学生莉莉娅表示，在第一堂中国音乐史课上，中国老师除了讲解中国音乐历史，还给同学们播放了深圳、武汉、西藏等地的视频短片，中国巨大的发展成就激发了大家研究中国文化和中国音乐的浓厚兴趣，她对接下来的课程充满期待。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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