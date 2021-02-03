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美媒说对华贸易战伤害美国经济

2021年02月03日15:28 | 来源：新华社
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新华社华盛顿2月2日电 美国新闻网站Axios日前报道说，特朗普政府对中国发起的贸易战伤害了美国经济和就业，造成美国贸易逆差扩大和外国直接投资减少。

报道说，美中贸易全国委员会、彼得森国际经济研究所、布鲁金斯学会等机构近期公布的研究显示，对华贸易战伤害了美国经济，令美国损失20多万个就业岗位；同时，加征关税迫使美国企业提高产品价格、接受较低利润，进而削减薪资和裁员，对美国经济增长不利；贸易战还造成美国贸易逆差扩大和外国直接投资减少。

报道指出，去年第四季度，美国货物贸易逆差占国内生产总值的比重升至2012年以来最高水平；去年美国外国直接投资下降49%，降幅超过全球平均水平。

美中贸易全国委员会和牛津经济研究院上月发布报告说，美国从对华贸易投资中受益，中美经贸摩擦有损美国经济。报告呼吁美国政府削减对华关税，造福两国和全球经济。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，对华贸易有助于美国经济和就业增长、提升美国全球竞争力。他呼吁两国在中美第一阶段经贸协议基础上继续努力，就降低关税进行谈判，为美国农民和工人带来利益。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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