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缅甸军方宣布成立国家管理委员会

2021年02月03日15:25 | 来源：新华社
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　　新华社仰光2月3日电（记者车宏亮、张东强）缅甸国防军总司令部2日夜宣布成立国家管理委员会，国防军总司令敏昂莱任委员会主席。

　　新成立的国家管理委员会由11人组成，副主席为国防军副总司令梭温。国家管理委员会宣布了一系列人事任命，包括任命新的中央银行行长、总检察长、审计长、自然资源和环境保护部长、建设部长等。

　　国家管理委员会还宣布成立一个由6人组成的联邦选举委员会，并任命了部分军方和警方高层官员。

　　目前，国家管理委员会的具体职能尚未公布。按以往惯例，上述重要任命事项由缅甸总统府公布。

　　新华社记者3日获悉，缅甸民航部门已通知，取消2月1日发布的关闭仰光国际机场公告，恢复正常运营。

　　3日，缅甸进入紧急状态的第三天。记者看到，前往仰光市中心的道路上通行车辆和行人较平时有所减少，公交车像往常一样运行，街上看上去比较平静。

　　缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些全国民主联盟高级官员2月1日凌晨被军方扣押。缅甸军方随后宣布，开始实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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