新华社柏林2月2日电（记者张毅荣 任珂）德国总理默克尔2日表示，欧盟对任何新冠疫苗都持开放态度，欢迎任何疫苗企业向欧洲药品管理局提出申请。

这是2月2日在德国首都柏林拍摄的德国总理默克尔（右）参加德国电视一台一档访谈节目的视频画面。新华社记者 单宇琦 摄

默克尔当晚参加德国电视一台一档访谈节目时提到，塞尔维亚使用了中国新冠疫苗，接种速度更快。她紧接着表示：“我们衷心欢迎任何疫苗企业向欧洲药品管理局提出申请。”

默克尔还说，她已与俄罗斯总统谈论过相关问题，也看到了俄罗斯疫苗的良好数据，欧盟欢迎任何新冠疫苗，“不过只有疫苗企业向欧洲药品管理局提供必要数据，才可能获得批准”。

这是2月2日在德国首都柏林拍摄的德国总理默克尔参加德国电视一台一档访谈节目的视频画面。新华社记者 单宇琦 摄

默克尔1日表示，如不出意外，即使仅有欧盟已批准的三款新冠疫苗供货，德国仍可实现“在今年夏季结束前向所有公民提供新冠疫苗”的目标，但若有其他疫苗获批，供应量将更大。

欧盟已批准使用的三款新冠疫苗分别由美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司、美国莫德纳公司、英国阿斯利康制药公司与牛津大学研发。默克尔1日介绍，美国强生公司以及德国“痊愈”疫苗公司研发的新冠疫苗也有望获批。

这是2月2日在德国首都柏林拍摄的德国总理默克尔参加德国电视一台一档访谈节目的视频画面。新华社记者 单宇琦 摄

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，截至2日0时，德国单日新增确诊病例6114例，累计确诊2228085例；新增死亡病例861例，累计死亡57981例。截至2日10时，德国新冠疫苗接种已超过258万剂。

(责编：艾雯、刘叶婷)