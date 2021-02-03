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厄瓜多尔在新冠疫情下筹备大选

2021年02月03日15:22 | 来源：新华社
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新华社基多2月2日电（记者郝云甫）在遭遇新冠疫情的背景下，厄瓜多尔筹备在7日举行总统和国民代表大会（议会）选举。厄瓜多尔1309万选民届时将投票选出新一届总统和国民代表大会议员。

近期民意调查结果显示，希望联盟候选人安德烈斯·阿劳斯支持率为37%左右，第三次参加总统选举的右翼政治家、创造机会运动·基督教社会党联盟候选人吉列尔莫·拉索以24%的支持率排名第二，其他14位候选人的支持力量分散。

为避免民众大规模聚集增加感染风险，厄全国选举委员会规定，投票当天进入投票点的选民须佩戴口罩、进行手部消毒而且相互之间必须保持2米以上的安全距离。此外，厄政府还提倡选民根据身份证尾号按建议时段到投票站投票。

厄卫生部宣布，从2日开始，投票站的27万名工作人员和志愿者都将接受新冠病毒抗原检测，以避免带病上岗。

厄新冠疫情近期出现反弹。厄卫生部2日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例293例，累计确诊251279例；新增死亡病例25例，累计死亡10226例。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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