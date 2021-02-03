人民网伦敦2月2日电 （余颖、白天行）2月2日，2021年中英教育界云聚会暨全英中国留学生春节晚会在线上举行。在英中国留学生及华人、国内学生及家长、各方嘉宾等全球约16万观众通过多个视频直播平台，共同观看了全英春晚节目，总点击量超过166万。

中国驻英国大使馆临时代办陈雯公使出席并发表讲话，英教育部国际司司长德拉蒙德、英国文化教育委员会代理总干事沃特比格斯、曼彻斯特大学校长罗斯威尔致辞。50余所英国高校100余位校长、副校长等英方嘉宾以及留英中国学生学者代表等共约500人出席云聚会。

陈雯表示，2021年中英两国都将进入新的历史时期，中英教育合作也将迎来更多机遇，希望双方今后一要互尊互信，开放包容。她寄语广大在英留学人员牢记初心与使命，树立国际视野，传播中英友谊，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，为不断巩固中英友好合作关系贡献自己的力量。

由全英中国学生学者联谊会主办的“2021年全英春节联欢晚会”通过伦敦主会场与北京分会场隔空联动，围绕“心相近，春可期”的主题，通过“初心”“磨砺”“融合”“绽放”四大篇章，以全新的线上形式，为观众们献上美好的视听盛宴，更传达出学子们共克时艰的决心以及未来可期的希望。

全英学联主席张峰表示，面对新冠疫情，留学生们为中英两国抗击病毒做出积极贡献，不忘自己的初心与使命；留英学子在磨砺中成长，从组织战“疫”行动到线上沟通，让彼此的心靠得更近；广大留学人员积极架设中英两国友谊“桥梁”，让融合成为永恒的主题。《茉莉花》《逆风飞翔》《突然好想你》《不离不弃》……丰富的歌舞节目，既展现了留学英伦的莘莘学子追求梦想的闪耀青春，也倾诉了学子对亲人和祖国的思念之情，更展现了学子们携手抗疫、守望互助的温情之美，经受寒冬、破土而出的向阳之力。

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