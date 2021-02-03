易凡

纯洁冰雪，激情盛会。历经六年辛勤筹备，北京2022年冬奥会、冬残奥会即将迎来倒计时一周年。从普莱西德湖初次亮相到盐湖城勇夺首金，中国从冬奥会的参与者变为主办方，不断为奥林匹克运动、全球体育事业发展和人类交流互鉴作出新的贡献。

习近平总书记指出，办好北京冬奥会、冬残奥会是党和国家的一件大事，是我们对国际社会的庄严承诺，做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作使命光荣、意义重大。面对新冠肺炎疫情带来的各种挑战，中国“承诺必然诺”，克服巨大困难如期完成所有竞赛场馆建设，将为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

以冬奥践行新发展理念。北京冬奥会是我国“十四五”初期举办的重大标志性活动，绿色、共享、开放、廉洁四大办奥理念与创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念高度契合。此次盛会将是贯彻新发展理念的重要实践，也是完善新发展理念的有益探索，必将为我国全面建设社会主义现代化国家添彩赋能。

以冬奥促进冰雪运动发展。随着北京冬奥会各项筹备工作不断推进，习近平主席提出的“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景正逐步成为现实，冬季项目正打破地域、季节、人群、文化的限制，成为中国全民健身的新热点，为冰雪运动在全球的蓬勃发展带来新的动力。

以冬奥助力全球共克时艰。当前，全球疫情持续蔓延，世界经济陷入二战以来最严重衰退，人民生命安全和身体健康受到巨大威胁。体育运动追求迎难而上超越自我、团结合作突破极限，集中体现人的不屈意志和协作精神，这正是我们战胜病毒、推动全球恢复正常运转、世界经济发展重回正轨的宝贵精神财富。

以冬奥加深各国人民间的团结友谊。疫情暂时阻滞了人员往来，但阻断不了各国人民相互了解的热情。无论是中美乒乓外交“小球转动大球”，还是平昌冬奥会朝韩两国携手入场，体育交流以其特有的魅力在促进对话理解、增进民心相通方面发挥着不可替代的作用。一年以后的北京冬奥会不仅将为各国冰雪高手提供切磋技艺的平台，也将为各国人民相互了解、加深友谊搭建桥梁，促进东西方文明交流互鉴。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”当今世界迫切需要我们以开放包容的心态推动不同文明交流对话、和谐共生。中国传统文化主张“和而不同”、“美美与共”，与“相互理解、友谊团结、公平竞争”的奥林匹克精神不谋而合，将为本届冬奥会注入独特的中国智慧。

北京冬奥会突出“简约、安全、精彩”的筹办要求。简化办赛工作，取消非必要环节，压缩人员数量，是“廉洁办奥”的应有之义；安全是重大体育赛事成功的基础，更是全球疫情严峻复杂形势下的必然要求；举办一届精彩的奥运盛会，是包括中国人民在内的世界各国人民对北京冬奥会的普遍期待。

中国将以北京冬奥会为契机，为推动国际体育事业发展、助力全球团结抗疫、促进文明交流互鉴作出更多贡献。

（作者系国际问题观察员）

(责编：于洋、常红)