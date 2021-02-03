2月2日，在日本东京，人们戴口罩出行。新华社记者 杜潇逸 摄

新华社东京2月2日电（记者华义）日本首相菅义伟2日晚宣布，对于11个原定实施紧急状态到2月7日的都府县，除栃木县到期解除外，东京都、大阪府等其余10个都府县的紧急状态将延长到3月7日。

在举行专家咨询委员会会议和向国会报告后，菅义伟当天在新冠病毒对策总部会议上正式宣布了上述决定。他说，紧急状态明显取得了效果，为了能够保持这种趋势，减少住院和重症病例数，除栃木县2月7日解除紧急状态外，其他10个都府县延长紧急状态到3月7日。

菅义伟还表示，如果这10个都府县的疫情有所改善，也可能在3月7日之前就提前解除紧急状态。

2月2日，在日本东京，人们戴口罩出行。新华社记者 杜潇逸 摄

东京都及周边的神奈川县、埼玉县和千叶县从1月8日起实行紧急状态。大阪府、京都府、兵库县、栃木县等7个府县从1月14日起也进入紧急状态。日本这一轮紧急状态采取的措施主要包括政府要求民众尽量避免20时以后外出，餐厅到20时结束营业，呼吁企业尽量让员工居家办公等，但不“封城”，也不要求学校停课。

近来日本单日新增确诊病例数出现下降趋势，但单日新增死亡病例数未有明显减少。据日本广播协会电视台统计，1月8日日本全国新增确诊病例7882例，创疫情以来最高纪录；在部分地区实行紧急状态后，2月1日新增确诊病例降至1792例。2日截至20时20分（北京时间19时20分），日本当日新增确诊病例2324例，累计确诊394087例；新增死亡病例119例，再创新高，累计死亡5952例。

2月2日，日本东京银座的商铺提前结束营业，行人明显减少。新华社记者 杜潇逸 摄

2月2日，日本东京银座的商铺提前结束营业，行人明显减少。新华社记者 杜潇逸 摄

2月2日，在日本东京，人们戴口罩出行。新华社记者 杜潇逸 摄

(责编：艾雯、刘叶婷)