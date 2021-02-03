图为“云上领事证件政策宣介与咨询”活动视频现场。驻纽约总领馆供图

人民网纽约2月2日电 （记者李晓宏）新冠肺炎疫情在美国蔓延一年多来，给广大侨胞回中国探亲旅游带来困难。疫情期间，如何办理护照、“健在证明”、认证等证件，“双检测”规定有哪些要点？中国驻纽约总领馆近日举行“云上领事证件政策宣介与咨询”活动，领区侨胞关心这些话题进行宣介和解答。来自纽约、波士顿、费城等地70余名侨团代表参加活动。

副总领事吴晓明代表总领事黄屏向领区侨胞致以新春祝福，并介绍了疫情期间推出的“双向邮寄材料”、电话“回访”、“不见面办理护照”等便民措施。吴晓明表示，侨胞对优质领事服务的需求就是总领馆的努力方向，我们将因应疫情防控常态化形势，始终坚持问题导向，不断提升服务水平，希望继续得到广大侨团的大力支持。

领事证件处领事详细介绍了疫情期间办理护照、旅行证、“健在证明”、认证等政策、流程和要点。领保侨务处领事介绍了“双检测”有关规定和注意事项。

与会侨团代表会前广泛收集了侨胞关心的各类问题，会上踊跃提问，互动热烈，气氛活跃。许多侨团代表都认真做了笔记，准备会后与会员们分享。大家普遍表示，此次活动紧贴实际，聚焦问题，信息量大，务实管用.线上面对面的沟通交流更让大家体会到总领馆为侨服务从未因为疫情停摆，始终在线，总领馆一直与大家在一起。

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