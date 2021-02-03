人民网曼谷2月2日电 （记者赵益普）2月2日，中国驻菲律宾大使馆向菲律宾教育部捐赠了2000台华为平板电脑，助力菲疫情下远程教育。捐赠移交仪式在菲总统府举行。

菲律宾教育部长布瑞奥内斯表示，2000台华为平板电脑是对疫情下菲远程教育事业的大力支持，将助力菲普及远程教育，实现教育连续性和公平性，再次体现了中方对菲人民的友好情谊。菲方将尽快把这些平板电脑送到偏远山区的学生手中，打通远程教育的“最后一公里”。菲方也愿学习中国推广线上教育等方面的成功经验。一同出席仪式的菲律宾总统外事助理波赫也感谢了中方的捐赠。

新冠肺炎疫情给传统教学方式带来严重冲击，导致菲律宾部分青少年面临失学危险。中国驻菲律宾大使黄溪连表示，此次捐赠旨在帮助菲有需要的学子克服学习设备不足等困难，帮助他们适应远程教育方式。中国使馆将继续根据菲方需要，向菲相关地区实施远程教育提供各种形式的帮助，并继续实施好“中国政府奖学金” 、“中国大使奖学金”等项目。中方将继续尽己所能向菲战胜疫情和经济社会复苏提供帮助。

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