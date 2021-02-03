■ 张 红

中美关系正处于关键时刻，面临新的机遇和挑战，何去何从备受两国人民和国际社会关注。这是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪2月2日在同美国美中关系全国委员会举行视频对话时，对中美关系现状作出的判断。

过去几年，中美关系遭遇了两国建交以来前所未有的严重困难。美方一些人出于一己政治私利和狭隘偏见，把中国视作威胁，采取了一系列破坏中美友好的措施：从限制中国驻美媒体到关闭孔子学院，妨碍中美正常交流；从对华贸易战到推动中美“脱钩”，阻挠破坏中美正常合作；从抗疫到疫苗研发与接种，不遗余力抹黑攻击中国；从涉疆涉藏问题到台湾香港问题，公然干涉中国内政；从南海到印太，肆意破坏地区稳定；就在前几天，美国某智库还发布匿名涉华报告，策动对华“新冷战”，搞意识形态对抗……

噪音甚嚣尘上，所幸理性尚存人间。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美两国关系走向牵动着世界的目光。联合国秘书长古特雷斯说：“我希望我们将看到美中关系能有一个重启。”新加坡总理李显龙近日指出，如果无法解决争端，中国、美国和其他国家都将陷入旷日持久的冲突当中，并敦促美国新一届政府将中美双边关系视为“关键战略重点”。这代表了很多人的心声。多国商界和学界等领域人士纷纷表示，面对新冠肺炎疫情、经济复苏、气候变化等全球性挑战，中美开展合作不仅符合两国利益，也关乎世界的和平、发展与繁荣。

中美关系一路走来，殊为不易。脍炙人口的“乒乓外交”、基辛格博士的秘密访华等故事，虽已时隔多年，忆来仍令人心潮澎湃。即便在中美关系遭遇严重困难的过去几年里，两国人民的交往和友谊依然硕果累累：去年中美新增友好城市4对，两国友好省州、友城已分别达50对和231对。美中贸易全国委员会2020年度《中国商业环境调查》报告显示，91%的受访美国企业表示去年在中国市场仍保持盈利，87%的企业表示不会撤离中国。事实是，中美经贸合作逆势增长，2020年中美货物贸易额为5800多亿美元，同比增长超过8%，其中中国自美国进口1300多亿美元，同比增长近10%。

历史和现实充分说明，中美合作是人心所向、大势所趋。值此关键时刻，中美双方需相向而行。

中国政府对美政策始终保持高度稳定性和连续性。中国的态度一向鲜明而坚定，开放而包容。中方一贯主张推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中方是这么说的，也是这么做的。

对于美国而言，是时候摒弃大国零和博弈的旧式思维，接受一个蓬勃发展的中国，接受一种你追我赶、共同提高的竞争了。只有尊重彼此历史文化传统，尊重彼此核心利益和重大关切，尊重各自选择的政治制度和发展道路，中美之间的互信合作才能更好地实现。

中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事。在疫情面前，中美能够合作且必须合作的领域不是减少了，而是更多更广了。顺应两国民意和历史潮流，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系回到健康稳定发展的正确轨道，这是世界对美国新一届政府的共同期待。

（作者为本报评论员）

(责编：张信凤、刘叶婷)