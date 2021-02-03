携起手来，让多边主义火炬照亮人类前行之路，向着构建人类命运共同体不断迈进，这是2021年，把握关键之年的重要使命。

以“多边主义”和“达沃斯”为关键词上网搜索，可以看到大量从上周世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上传出的多边主义共识。不少国际媒体平台本周发表的文章，继续解读上周一发出的“让多边主义的火炬照亮人类前行之路”的中国声音。国际人士认为，习近平主席在“达沃斯议程”对话会上发表的特别致辞具有“历史性意义”，明确了21世纪的多边主义的深刻内涵，为新冠肺炎疫情阴霾笼罩下的世界注入了信心和动力。

这是形势逼人的关键之年。全球报告新冠肺炎确诊病例累计超过1亿例；世界经济深度衰退，国际货币基金组织指出世界经济复苏前景存在“超乎寻常的”不确定性；疫情导致贫富差距拉大和社会分化，世界经济论坛发布的《2021年全球风险报告》认为如此严峻的局面很可能导致“社会动荡、政治分裂和地缘政治紧张”。

这是迫切需要国际共识的关键之年。思想是行动的先导，应对疫情、复苏经济、加强全球治理，离不开正确思想引领。要团结，不要分裂；要多边主义，不要所谓“新冷战”。这是决定人类文明走向的重大问题。

面对史上罕见的多重危机，提高世界各国集体韧性和应对风险挑战能力，多边合作是最佳选项。在25分钟左右的致辞中，习近平主席10次提到多边主义。“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”这一深刻论断与习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上提出的“要坚持多边主义，维护多边体制权威性和有效性”主张相呼应，也与习近平主席2017年1月在联合国日内瓦总部发表演讲时提出的“构建人类命运共同体，实现共赢共享”方案相一致。国际公认，中国主张一再被成功的实践所验证，具有非同寻常的启迪意义。

中国主张顺应时代需要，道出了各国人民心声。“习近平主席在世界经济论坛‘达沃斯议程’对话会上呼吁捍卫多边主义”，西班牙《世界报》网站当天发表报道指出。世界经济论坛执行董事李·豪威尔称赞习近平主席的特别致辞是“重要指引”，“参加会议的各国领导人都看到了中国维护和践行多边主义的坚定决心和实际行动”。德国总理默克尔表示支持中国倡议，认为“我们必须选择多边主义的道路，孤立主义无法解决问题”。联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会“努力建设一个拥有强大多边机构的多极世界”，韩国总统文在寅表示“现在是重拾多边主义和包容精神的时候了”，阿根廷总统费尔南德斯指出“世界应通过多边主义应对当前挑战”等，也都与中方主张不谋而合。

21世纪需要什么样的多边体系？中国方案十分明确，阐明了多边主义的时代内涵——要坚持开放包容，不搞封闭排他；要坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊；要坚持协商合作，不搞冲突对抗；要坚持与时俱进，不搞故步自封。21世纪的多边主义要守正出新、面向未来，既要坚持多边主义的核心价值和基本原则，也要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要，在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系。

维护和践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之。近来，区域全面经济伙伴关系协定成功签署，中欧投资协定谈判如期完成……国际舆论指出，这是对单边主义、保护主义的有力回击，是多边主义的重大胜利。维护和践行多边主义，离不开各国的自觉行动、主动作为。中国倡导让疫苗真正成为各国人民用得上、用得起的公共产品，推进高质量共建“一带一路”，宣布力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，坚定不移建设开放型世界经济……中国以实际行动，彰显了坚定维护和践行多边主义、推动构建人类命运共同体的大国担当。

要解决人类面临的所有全球性问题，开展全球行动、全球应对、全球合作势在必行。携起手来，让多边主义火炬照亮人类前行之路，向着构建人类命运共同体不断迈进，这是2021年，把握关键之年的重要使命。

《 人民日报 》（ 2021年02月03日 03 版）

(责编：张信凤、刘叶婷)