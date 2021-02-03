新华社新德里2月2日电（记者胡晓明）印度首都地区卫生部长萨蒂延德拉·贾殷2日在社交媒体上发文说，首都地区最新针对新冠病毒的血清抗体检测显示，该地区56.13%的居民检测结果呈阳性。但他表示目前仍不宜讨论群体免疫问题，建议居民遵守防疫卫生要求。

贾殷说，首都西南地区居民新冠病毒抗体阳性率最高，为62.18%，而北部地区居民抗体阳性率最低，为49.09%。

在首都地区1月10日至23日进行的第五轮血清抗体检测中，研究人员共收集了2.5万多个血清样本。这是新德里市政府迄今进行的最大规模血清抗体检测。

新德里市政府与印度国家疾病控制中心于2020年6月27日至7月10日进行了第一轮血清抗体检测，当时研究人员共收集了2.1万多个血清样本进行检测，结果显示新冠病毒抗体阳性率为23.48%。接下来在去年8月、9月和10月份进行的三轮检测中，被检测者的新冠病毒抗体阳性率分别为29.1%、25.1%和25.5%。

与核酸检测旨在确认检测时人体是否感染新冠病毒不同，抗体检测的主要作用是确认被检测者是否曾经感染病毒。

印度是全球新冠疫情第二严重的国家。据印度卫生部2日公布的最新疫情数据，印度过去24小时新增确诊病例8635例，累计确诊10766245例；新增死亡94例，累计死亡154486例。

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