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瑞典公共卫生局：变异新冠病毒正在瑞典迅速传播

2021年02月03日08:32 | 来源：新华社
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新华社斯德哥尔摩2月2日电（记者付一鸣）瑞典公共卫生局2日表示，在英国发现的变异新冠病毒正在瑞典迅速传播，对确诊病例的抽样调查数据显示，该变异病毒的感染病例约占新增确诊病例的11%。

瑞典公共卫生局部门负责人萨拉·比福斯当天在新闻发布会上说，在对该国21个省中4个省的2200例新冠病毒检测呈阳性的样本进行抽样调查后发现，在新增确诊病例中感染在英国发现的变异新冠病毒者比例已升至约11%。

比福斯说，虽然新冠病毒近期在瑞典的传播速度有所放缓，但仍有较多新增确诊病例，而在英国发现的变异新冠病毒正在瑞典全国范围内传播。因此，她呼吁民众遵守法规和防疫建议，避免不必要的接触和旅行，尽量在家工作，生病时居家隔离。

比福斯说，由于一些国家新增确诊病例中感染这种变异新冠病毒的比例高达90%，瑞典公共卫生局从1月29日起对入境旅客提出了更严格的防疫要求。

2020年12月26日，瑞典报告首例输入性在英国发现的变异新冠病毒感染病例。今年1月24日，瑞典宣布关闭瑞典与挪威边界至2月14日，以防止变异新冠病毒扩散到瑞典。此外，瑞典对英国和丹麦旅客的入境禁令也延长到2月14日。

瑞典公共卫生局公布的数据显示，截至2日，该国累计新冠确诊病例576606例，累计死亡病例11815例。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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