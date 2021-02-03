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美伊就重返伊核协议僵持不下 伊朗提议欧盟出面斡旋

2021年02月03日08:31 | 来源：新华网
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美国和伊朗近来就重返伊朗核问题全面协议互开条件，双方都希望对方先迈第一步：美国要求伊朗重新履行协议，伊朗要求美国先取消制裁。就目前这一僵局，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫2月1日提议，由欧盟出面斡旋，协调伊美“同步”满足对方条件。

【谁先来？美国：你先！伊朗：你先！】

美国新政府上任后，美伊两国就伊核协议密集表态。美国要求伊朗全面恢复履行伊核协议，而后美方再考虑减轻制裁和重返协议；伊朗则要求美国首先无条件全面取消制裁，而后伊方再履行协议。双方各不相让，僵局一时难破。

伊朗外长扎里夫1日作出的最新表态似乎有所松动。他接受美国有线电视新闻网采访时给出这样一个办法：“可以成立某种机制，来同步或者协调（双方）需要采取的行动。”

扎里夫还推荐了一个合适的人选：欧盟外交和安全政策高级代表何塞普·博雷利。伊核协议框架下有一个联合委员会，成员除了签署协议的7方，还包括欧盟。

扎里夫说，博雷利“可以类似编排舞蹈动作那样设计伊美双方需要采取的行动”。他没有就此展开细说。

他还说：“美国需要重新遵守协议，伊朗会立即作出回应。时间点不是问题。”

对扎利夫这番喊话，博雷利和欧盟方面暂未接招。

【要多久？美国：慢慢来。伊朗：用不了一天。】

美国国务卿安东尼·布林肯1日接受美国全国广播公司采访时说，即使美伊双方都决定重返伊核协议，过程也快不了。

布林肯说：“如果伊朗决定重返协议，那将花费不少时间，然后我们也要花时间来评估他们是否切实遵守协议。”

扎里夫则在回答美国有线电视新闻网的采访时称，伊朗重新履行伊核协议“用不了一天时间”。

他向美国喊话说：“美国执行（总统）行政令也花不了多长时间。这些行政令将使得伊朗的石油、银行、交通和其他领域恢复正常运行。特朗普（对这些领域施加制裁）违反了协议。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，时任总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙日前表示，任何关于伊核协议的新谈判都应包括沙特阿拉伯。针对这一言论，伊朗外交部回应说，伊核协议经过联合国安理会决议核可，绝不可以重新谈判，参与方也“明确且不可更改”。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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