新华社马德里2月2日电（谢宇智）西班牙政府2日宣布，为阻止变异新冠病毒扩散，西班牙将暂时限制来自巴西和南非的航班旅客入境。

西班牙政府发言人蒙特罗当天在内阁会议后说，这一限制令将于当地时间3日9时起生效，至少持续到17日。在此期间，来自巴西和南非的航班旅客中，除西班牙公民、安道尔公民或拥有这两国长期居留证件者以及过境前往非申根区国家的旅客外，其他旅客将禁止入境西班牙。过境旅客必须待在机场中转区，且在西班牙停留时间不能超过24小时。

蒙特罗表示，西班牙政府根据欧盟和世界卫生组织的建议，为保护公民健康和控制疫情发展而采取这一限制措施。

据报道，西班牙多个自治区近期纷纷出台更为严厉的限制性措施，以应对第三波新冠疫情。纳瓦拉自治区主席奇维特2日宣布，潘普洛纳市的“圣费尔明”奔牛节庆祝活动今年将停办，这是继去年之后再次取消庆祝这个传统节日。

西班牙卫生部2日发布的数据显示，截至当天14时，该国过去24小时新增新冠确诊病例2.9万例，累计确诊病例285.2万例；累计死亡病例59805例。

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