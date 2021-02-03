当地时间2月1日，一架巴基斯坦空军飞机缓缓降落在巴首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地。飞机上搭载的是刚从中国运来的一批新冠疫苗。

装有疫苗的箱子被工作人员从机舱内小心搬运至卡车上。箱体上印着中国和巴基斯坦两国国旗，显眼位置还有一串大写的英文字母“#IRONBROTHERS” （铁哥们）。

这是中国对外援助的首批新冠疫苗。物资抵达后受到巴方热烈迎接，巴基斯坦外交部长库雷希在欢迎仪式上说，捐赠的疫苗是巴中两国传统友谊的又一证明。

2月1日在巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地拍摄的疫苗交接仪式现场。新华社记者刘天摄

星夜快递 刻不容缓

据巴基斯坦媒体报道，负责运输疫苗的专机1月31日晚抵达北京，装载疫苗后又马不停蹄返回巴基斯坦，最终于2月1日早晨抵达伊斯兰堡。

在机场迎接疫苗的库雷希说，执飞运输任务的飞行员“一分钟都没有停歇”，只为尽快将疫苗运送回国。

库雷希在欢迎仪式上表示，巴基斯坦是中国政府对外提供新冠疫苗援助的首个国家，他对中国政府和人民在巴基斯坦有需要的时候再次伸出援手表示感谢。

2月1日，在努尔汗空军基地，中国驻巴基斯坦大使农融（前左）向巴外长库雷希（前右）交接中国援助的新冠疫苗。新华社记者刘天摄

库雷希说，自新冠疫情在巴基斯坦暴发以来，中国始终坚定支持巴方的抗疫努力，提供了包括派遣医疗专家组在内的各类支持，全巴上下对此有目共睹。这次捐赠的疫苗是巴中两国传统友谊的又一证明。

中国驻巴基斯坦大使农融在交接仪式上说，中方向巴方援助的这批疫苗不仅是巴基斯坦民众急需的医疗物资，更是中巴“铁杆”情谊的生动体现。这是中国政府对外提供的第一批疫苗援助，也是落实中国领导人关于将疫苗作为全球公共产品重要宣示的具体举措。

农融还表示，今年是中巴建交70周年，中国将继续为巴基斯坦疫情防控、经济复苏和社会发展贡献力量。

巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹1日表示，中国援助的这批疫苗将首先提供给一线医务人员接种。巴基斯坦媒体报道，巴基斯坦有超过40万名一线医护人员。

2月1日，医务人员在巴基斯坦伊斯兰堡的一处新冠疫苗接种中心接种室进行准备工作。新华社发（艾哈迈德·卡迈勒摄）

全球合作 还在继续

中国外交部发言人汪文斌2月1日说，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。

2月1日，在努尔汗空军基地，工作人员运输中国援助的新冠疫苗。新华社记者刘天摄

汪文斌说，除巴基斯坦外，中方还正在向文莱、尼泊尔、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、蒙古国、巴勒斯坦、白俄罗斯、塞拉利昂、津巴布韦、赤道几内亚等13个发展中国家提供疫苗援助，下一步将向其他38个有需要的发展中国家援助疫苗。中国还积极参与世界卫生组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，通过实施计划向发展中国家提供疫苗。

此外，中方支持国内企业同国外的合作伙伴开展疫苗联合研发和合作生产，已经向阿联酋、摩洛哥、印尼、土耳其、巴西、智利等临床试验国家出口了国药集团和科兴公司的疫苗。

病毒没有国界，应对疫情更需要国际社会共同努力。汪文斌说，中方将继续在力所能及的范围内，及时向有关国家特别是发展中国家提供疫苗，为构建人类卫生健康共同体作出自己的贡献；也期待国际社会共同努力，促进疫苗在全球的公平分配和使用，确保发展中国家用得上、用得起疫苗。（记者：李浩、刘天；视频：蒋超；编辑：刘阳、鲁豫、王丰丰；剪辑：王玉珏）

(责编：艾雯、刘叶婷)