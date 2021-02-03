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杜特尔特抱怨欧盟疫苗管控政策

2021年02月03日08:24 | 来源：新华网
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菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特1日批评欧洲联盟管控新冠疫苗向其他国家出口，认为这会导致一些不富裕的国家没法确保所需要的疫苗数量。

“这是一场关于谁出价高、谁付款快的战斗，”杜特尔特在一场电视演讲中说，“我们不够富裕。”尽管如此，他向菲律宾民众保证，政府有资金采购疫苗。

英国阿斯利康等制药企业上周说，由于产能问题，今后一段时间内将减量向欧盟交付新冠疫苗，引发欧盟不满。欧盟表示将设立新冠疫苗出口“透明机制”，在欧盟境内生产新冠疫苗的药企向非欧盟国家和地区出口疫苗，必须提前通知欧盟，需要许可。

阿斯利康是菲律宾政府目前正在商谈的7家疫苗生产商之一。在杜特尔特看来，“阿斯利康被欧盟挟持”。

按照他的说法，菲律宾可以依靠东南亚国家联盟，“但是我们的确没有欧盟那样强大”，关系不够硬。

菲律宾是新冠疫情最严重的东南亚国家之一，截至2日，累计确诊病例接近53万例、累计死亡病例超过1万例。菲律宾政府希望今年为7000万人接种疫苗。

随着多国陆续展开接种，新冠疫苗分配尤其是低收入国家疫苗“一剂难求”的问题广受关注。世界卫生组织总干事谭德塞强调，如果不能公平分配疫苗，“世界将面临道德和经济双重灾难”。（缪培源）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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