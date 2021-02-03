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澳大利亚网络诈骗频发

本报驻澳大利亚记者  陈效卫
2021年02月03日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　澳大利亚政府近日发布通知，要求澳电信公司跟踪和阻止诈骗和垃圾电话，如不严格执行将被处以最高25万澳元（1澳元约合4.94元人民币）的罚款。

　　电信和网络诈骗案近年来在澳不断增多。据澳大利亚竞争和消费者委员会运营的诈骗监察平台最新统计，2020年，高达1/6的澳大利亚民众曾是网络骚扰和诈骗的受害者，诈骗损失达1.761亿澳元，比2019年增长23.1%。有人冒充税务局人员行骗；有的受害者在手机上发现陌生的未接国际长途电话，当他们回拨时却被收取高额费用。

　　昆士兰州警方防诈骗与网络犯罪机构的专家布莱恩·海认为，新冠肺炎疫情防控期间，人们居家和上网时间大大增加，这增加了网络诈骗犯罪的发生概率。与此同时，犯罪分子利用疫情带来的心理冲击，伺机实施电信诈骗和网络犯罪。

　　由于网络诈骗溯源和破案难度大，澳有关部门认为，最有效的措施是提高个人防范意识。2016年，澳竞争和消费者委员会发行《防诈骗袖珍黑皮书》纸质版和电子版，详细列出了常见诈骗种类，以及相应防范和自我保护措施。该手册每年更新，2021年版正在修订中。

　　2020年7月，澳成立了网络安全中心，设立了网络报案机制，有助于准确判断报案地点、类型和性质，以便及时跟踪犯罪分子。目前，每10分钟就有一人报告一起网络犯罪案件。当年9月，澳政府与澳电信公司联手推出全新代码以屏蔽电信欺诈内容。据悉，澳电信公司每月屏蔽约100万个诈骗电话，每天屏蔽2000万封可疑电子邮件。

　　（本报堪培拉2月2日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年02月03日 16 版）
(责编：杨光宇)

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