本报驻法国记者 刘玲玲

2月1日，意大利罗马斗兽场重新开放。图为游客在罗马斗兽场内游览拍照。

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疫情防控常态化背景下，许多国家相继推出旅游行业振兴计划，力促旅游消费转型升级。多个旅游相关国际组织预测，随着新冠疫苗接种的推进、统一旅行标准的制定以及国际旅行者信心的逐步恢复，世界旅游市场有望在2021年逐步回暖。

世界旅游及旅行理事会近日发布最新预测指出，全球旅游业将从今年3月下旬开始复苏，夏季旅游需求将强劲反弹，2021年将有多达1.11亿个旅游相关工作岗位得以恢复。这一乐观预期极大提振了全球旅游行业从业者信心。

逐渐显露回暖迹象

随着2月份冬日假期临近，法国旅游咨询公司Protourisme总经理阿里诺忙碌了起来。“现在预订海岸游、山区游的游客数量较新年假期有所增加。不少顾客预订了国内户外登山、海边旅行等行程，还有游客开始提前预订夏日出游行程。”阿里诺说，这是法国旅游业重振回暖的一个积极信号。

近期，法国一些滑雪胜地重点推出越野滑雪、雪地徒步等不需要登山缆车的户外活动，为游客提供尝试新体育运动的机会，受到欢迎。法国负责旅游事务的国务秘书勒莫因近日表示，法国本土旅游业市场逐渐恢复，展现出较强的韧性。

一些国家文旅机构的陆续开放及形式多样的游览方式，为旅游业复苏注入活力。1月21日，意大利佛罗伦萨的乌菲齐美术馆在关闭77天后重新开放，意大利6个低风险大区的文化机构也相继开放。相关机构执行严格的防疫要求：戴口罩、量体温、消毒、保持社交距离。乌菲齐美术馆馆长艾克·施密特表示，文博机构是意大利旅游业重要组成部分，重新开放带动了不同大区游客的流动，预计在今年夏天将迎来更多欧洲游客。

欧洲多个国家的博物馆纷纷推出线上游览，并进一步完善网上预约和电子导览系统，为解除“封锁”后开门迎客做准备。在泰国，近期一些酒店与当地旅行社共同推广“美食在民间”活动，推出原创菜单和民族特色美食，为众多游客提供别样体验。

世界旅游及旅行理事会指出，世界旅游业在今年年初已呈现缓慢回暖迹象，许多主要旅游公司近日报告的出行预订量出现大幅度增长。据预测，在最乐观情况下，全球旅游业有望从3月下旬开始逐渐复苏，这得益于广泛的疫苗接种计划、实行全面核酸检测和病例追踪制度，以及各国政府间、政府与私营部门间的协调合作。在此基础上，全球旅游业2021年将带来超过1亿个工作岗位。如果2021年下半年国际旅行才恢复，全球旅游业今年将恢复8400万个工作岗位。

提振措施持续出台

“旅游业是受疫情影响最严重的行业之一，世界旅游及旅行理事会的最新预测结果将为从业者带来巨大慰藉，并成为人们期待已久的复苏的开始。”世界旅游及旅行理事会总裁兼首席执行官格洛丽亚·格瓦拉说。

受疫情影响，全球旅游业2020年遭受重创。联合国世界旅游组织数据显示，2020年全年国际旅游人数减少约11亿人次，降幅在70％至75％之间。另据世界旅游及旅行理事会数据，2020年国际旅游业因疫情损失了1.975亿个工作岗位，国际旅游人数下降73％，各国国内旅游人数下降64％。

面对疫情冲击，全球旅游行业积极寻求重启和复苏。在国际层面，联合国世界旅游组织不仅编写了针对旅游业的综合分析报告，还组建了全球旅游危机委员会，协调并推出统一旅行协议和旅行安全措施，为全球旅游业复苏提供指引。在去年10月举行的二十国集团旅游部长特别视频会议上，各方承诺将继续通过国际合作和公私合作推动旅游业复苏，为依赖旅游业的发展中国家提供支持，并对在疫情中遭受严重打击的中小微旅游企业提供帮助。

不少国家和地区持续出台措施，努力提振旅游业。目前欧盟正积极探索制定一套统一的疫情防控措施，为欧盟境内旅游提供便利。法国国家铁路公司近日推出了一项优惠套餐，27岁至59岁的乘客可以七折的优惠价格购买周末卡、家庭卡，并向特定群体发放国内旅行代金券，促进国内旅行；瑞士各州相继推出各类“本土旅行”项目，游客进入景点可以享受折扣；意大利北部旅游胜地南蒂罗尔为前往当地度假的人提供免费核酸检测；泰国推出一项名为“泰国人游泰国”的计划，这项预算为224亿泰铢（1元人民币约合4.6泰铢）的项目旨在通过政府补贴酒店和机票费用，鼓励民众国内旅游。

联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利指出，相较于其他产业，旅游业表现出较好的韧性、适应性和反弹能力。旅游业在后疫情时期具有更快推动全球经济复苏的潜力。

努力探索转型升级

业内人士普遍看好2021年全球旅游业发展前景。格瓦拉认为，在全球范围内开展疫苗接种、放宽旅行限制的情况下，全球旅游业在未来几个月将呈现加速复苏势头。

世界旅游城市联合会专项研究指出，预计2021年全球旅游总人次和总收入将恢复至2019年的70%以上，在欧洲、美洲、亚太等全球主要区域旅游人次和收入将恢复至80%左右。

联合国世界旅游组织认为，出境游人数仍需较长时间才能回升到疫情前的水平，因此2021年“境内游”“区域游”仍将是主要旅行形式。“这要求行业提供更加丰富多元的游览体验。”法国利德尔旅行社创始人勒玛尚指出，在保证防疫安全的情况下，提供高质量“精品游”或借助高科技打造互动体验将是旅游行业持续发展的“密钥”。

法国《快报》文章分析认为，疫情防控期间，数字科技的探索和应用进一步丰富了旅游体验方式。这些尝试将会推动旅游产品创新和多样化，促进旅游业与其他行业的融合，打造更加可持续的发展模式。

有专家提醒，全球旅游业全面复苏之路依然漫长。格瓦拉指出，全球旅游业复苏进度不仅取决于疫苗接种的进展、防疫政策的变化情况，同时还需要各国就入境和离境检疫建立标准。“这要求各国进一步加强国际合作。此外，我们需要继续分享准确和积极的数据，以建立游客信心，消除旅游障碍。”

联合国世界旅游组织专家小组指出，各国采取协调一致的旅行限制措施是旅游业复苏的关键之一，而政府间以及政府与私营部门间的合作对于重建旅游业信心也至关重要。

（本报巴黎2月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月03日 16 版）

(责编：杨光宇)