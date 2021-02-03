本报记者 王骁波

面对西方一些涉疆谣言，新疆维吾尔自治区多名干部群众2月1日在外交部举行的涉疆问题新闻发布会上与中外媒体面对面，以亲身经历一一击破谣言，用事实还原真相，回答了大家所关心的问题。

“天山南北社会稳定、人民安居乐业”

针对美西方个别政客罔顾事实，诬称新疆“镇压维吾尔族”“强迫劳动”“强拆清真寺”“强制绝育”“种族灭绝”等荒谬言论，新疆维吾尔自治区党委宣传部副部长徐贵相指出，新疆维吾尔族等少数民族的人口一直持续增长。

统计数据显示，2010—2018年，新疆常住人口从2181.58万人上升至2486.76万人，增加305.18万人，增长13.99%。其中，维吾尔族人口增加254.69万人，增长25.04%，远高于汉族人口增幅（2%）。“这难道是实施‘种族灭绝’的结果吗？”徐贵相反问。

“我不知道那些造谣污蔑的人是出于什么目的，真是太可恶了！”和田地区少数民族妇女图拉妮萨·热合曼的话道出了在场所有代表的心声。32岁的她有两儿一女共3个孩子。

对于一些境外媒体造谣说新疆对少数民族妇女进行“强制节育、强制绝育”，图拉妮萨·热合曼说：“如果我们被‘强制节育、强制绝育’了，村里又怎么会有这么多活泼可爱的孩子呢？”她对媒体说，“政府非常关心我们少数民族妇女的生育健康。孩子出生后有医疗保险，享受免费教育。”

“新疆人权发展进步的成就有目共睹。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻办发言人伊力江·阿那依提表示，经过艰苦卓绝的反恐、去极端化斗争，新疆的形势发生了可喜的变化，经济社会发展、民生改善、人权保障都取得了前所未有的成就，“天山南北社会稳定、人民安居乐业”。

伊力江·阿那依提说，2018年底以来，包括联合国官员、外国驻华使节、伊斯兰合作组织、有关国家常驻日内瓦代表、媒体记者和宗教团体等80批团组，涉及100多个国家和地区的1200多人来疆参访，普遍赞赏中国反恐、去极端化和人权保障成就。

“挣自己的钱，怎么叫‘强迫劳动’呢？”

发布会上，有记者问及前段时间德国学者郑国恩发布的一份报告，其中诸如“通过国家强制性的劳动力转移和扶贫计划，新疆数十万少数民族劳工被迫手工摘棉花”等描述是否属实。

对此，徐贵相表示，郑国恩的真实身份是美国情报机构支持的反华骨干和“枪手”，他杜撰、炮制的涉疆报告和谎言谬论屡屡被事实和真相“打脸”，此次发布的报告更是毫无真实性可言。

所谓“应对含有新疆任何地区棉花的任何产品下达暂扣令”的言论也引起新疆棉农的愤怒。“我们请采棉工摘棉花，他们两个多月就能挣1万多元，大家都抢着干。种自己的地，收自己的棉花，挣自己的钱，怎么叫‘强迫劳动’呢？”来自新疆库车市的棉农白克力·苏吾尔说，“那些造谣的人，根本不是想维护我们的权利。他们想要砸掉我们农民的饭碗，让我们没活干、没饭吃，我们坚决不答应！”

27岁的新疆小伙艾克拜尔·阿布来提也愤愤不平。他在大专毕业后与一家饲料厂签订了劳动合同。勤奋的他在工作之余自学管理方面的知识，现在已经成了公司的中层管理人员，“我们上班赚钱，是为了让自己生活过得更好，没有谁强迫我们，也不需要谁强迫。”

“欢迎外国各界人士，到新疆走一走、看一看”

维吾尔族知识分子姑丽娜尔·吾甫力告诉在场各国媒体，去年以来，她不止一次看到自己的名字出现在境外反华势力炮制的各种“名单”中，说她“被拘禁”，甚至造谣说她“被迫害致死”。姑丽娜尔·吾甫力说：“这些谣言给我和我的家人带来了精神伤害，给我的正常工作生活带来了困扰。为此，我曾在多个场合都进行了辟谣。我要严正警告‘世维会’等‘三股势力’，不要再利用我的名义或者我的肖像来欺世盗名，伤害我和我的家人、我的国家，否则，我将借助法律手段，来维护我的名誉和国家的尊严。”

来自和田县的努日曼古丽·乌布力喀森木也现身说法，曾是教培中心学员的她对有人污蔑教培中心“迫害”学员十分气愤，“他们都没有来参观过教培中心，也没有和我们教培学员有过面对面的交流，真不知道他们是怎么捏造出这些谣言的。真是太可笑了！”

“鞋子是否合脚，自己最清楚。中国的宗教政策好不好，新疆的宗教状况好不好，新疆宗教人士和各族穆斯林最有发言权。”新疆和田地区墨玉县其乃巴格街道阔纳协海尔清真寺伊玛目麦麦提·麦麦提敏在发布会上表示，在新疆，各族穆斯林正常宗教活动是有保障的，穆斯林的宗教需求是得到满足的，新疆伊斯兰教传承是有保障的，“每天的五番礼拜、主麻日聚礼、‘肉孜节’‘古尔邦节’会礼，周边的穆斯林都来我们这里做礼拜。每年斋月期间，穆斯林封斋或不封斋完全是个人的私事，不受干涉。”

“新疆走的是人间正道，所做的一切都光明磊落、坦坦荡荡。我们欢迎外国各界人士，到新疆走一走、看一看，了解新疆的真实情况，以免被蓬佩奥之流的谎言蒙蔽了眼睛。”徐贵相说。

《 人民日报 》（ 2021年02月03日 04 版）

(责编：杨光宇)