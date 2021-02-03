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南非开办暑期针灸网上学校——

提升实践能力  服务当地民生

本报驻南非记者  邹  松
2021年02月03日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　从1月底开始，位于南半球的南非约翰内斯堡大学开办首个暑期针灸网上学校，补充医学专业的近百名学生在暑期参加学习。学生们表示，为期4周的针灸技能及临床应用学习机会很难得。

　　约翰内斯堡大学孔子学院是本次暑期学校的联办单位。孔子学院中方院长彭奕介绍说，约翰内斯堡大学中医及针灸课程经过南非教育部和医师协会双认证，具有很强的实践性。“我们想把这种暑期学校模式固定下来，在学生进入实习阶段前，提升他们的理论和实践水平。”

　　约翰内斯堡大学是南非首个开设补充医学本科、硕士及博士研究生教育的高等院校，其专业特色之一就是设有中医及针灸课程。在去年初获得双认证后，该课程报考人数增加了10倍。胡紫景是此次网上课堂的主讲教师，在南非长期开展中医诊疗及教学。在他看来，学校招生时不仅要看考试分数，还要看学生撰写有关中医知识论文的水平。“中医及针灸课程实用性很强，越来越多的当地学生都表示有学习兴趣。”

　　约翰内斯堡大学副校长辛哈认为，中医及针灸是补充医学领域的重要组成部分，能够提高南非民众卫生保健水平。尤其对来自南非一些偏远、贫困地区的学生而言，他们掌握这些医学技能后回到家乡工作，将对改善当地医疗服务水平发挥积极作用。

　　近年来，中医中药日益获得南非民众欢迎。比勒陀利亚、德班、约翰内斯堡等城市陆续开设了5家同仁堂门店。疫情防控期间，中医中药的有益贡献得到各方肯定。

　　中国驻南非大使馆教育参赞李旭东表示，中医领域的高等教育合作是中南加强人文交流的一个重要内容。约翰内斯堡大学孔子学院提供中医文化等课程，为该校中医及针灸课程建设起到了很好的补充作用。

　　（本报约翰内斯堡电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年02月03日 03 版）
(责编：杨光宇)

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