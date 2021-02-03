冉文娟

近段时间以来，中国地方两会密集召开。来自侨界的代表委员认真履职、建言献策。他们的这些声音振奋了“侨”心。

保护侨文化

侨乡拥有独特且内涵丰富的侨文化。地方两会上，很多代表委员呼吁加强侨文化保护、开发，让广大侨胞找得到根脉、记得住乡愁。

侨批纸短，家国情长。侨批作为“跨越山海的家书”，是华侨华人历史的重要见证。福建省人大代表傅天宝就发挥“馆藏”“民藏”优势，展现侨批档案保护开发的福建担当与作为提出了建议。

傅天宝认为可聚力三个体系建设，提升侨批档案保护开发水平。一是注重规划、实施抢救，建立侨批档案“一体化”保护体系。二是加强研究、擦亮精品，建立侨批档案“多元化”开发体系。三是打响品牌、扩大影响，建立侨批档案“品牌化”宣传体系。

广东省人大代表、汕头海关关长王胜称，建议加强对潮汕侨批等潮汕文化的宣传，深入研究如何做好侨的文章，特别是培养二代和三代潮侨的归属感，深度挖掘并打造旅游文化贸易一体化产业，形成整体效应。

浙江省政协委员，浙江省侨联党组成员、副主席兼秘书长周松一呼吁筹建浙江华侨历史博物馆，以此为载体把散落在民间的华侨华人历史文化资源收集整理起来，加强保护研究，进行陈列展示。

“侨在各个时期都浓墨重彩，孕育产生了弥足珍贵的华侨华人人文历史和精神文化，这是新时代浙江独特而宝贵的精神财富，需要精心守护，传承弘扬。”周松一认为，这将为科学研究浙江华侨历史文化提供一个翔实的数据库和科研基地，加强侨情研究。

打好“侨牌”

海外侨胞是中国改革开放事业的开拓者、参与者、贡献者，亦是实现中华民族伟大复兴中国梦的宝贵资源和独特机遇。“打好‘侨牌’”这一话题受到地方两会代表委员的关注。

在浙江省两会上，浙江省人大代表、浙江省侨联主席连小敏对“十四五”时期该省侨务工作提出期许：“要在推动构建新发展格局中更加注重打好‘侨牌’，发挥侨力，汇聚侨智。同时在助力‘重要窗口’建设中更加注重发挥侨联组织的独特作用。”他表示，将统筹布局华侨回归产业集聚区和中外合作产业园建设，注重制度供给和政策设计，打破壁垒、畅通渠道，解决华侨资金回流、海外人才引进、专利技术转移等方面的难题。

浙江省政协常委、法国亚美杰国际投资集团董事长郭胜华建议，浙江要充分发挥华侨在科技、资金、人脉等方面的资源、优势和“链接力”，如高水平推进部署华侨回归产业孵化园。他表示：“作为一名担任了24年的华侨政协委员，我将积极对接服务，让更多科技成果、爱国侨商回归故里，更好助力家乡建设全球人才蓄水池。”

福建省政协常委、副秘书长，致公党福建省委会专职副主委吴棉国表示，构建新发展格局是“十四五”乃至更长时期内中国经济高质量发展的必由之路，华侨华人、侨资侨智侨力具有重要作用和独特优势。他建议，福建可从开创吸引外资“新格局”、培育引进侨智“新机遇”、探索对外合作“新路径”、谋划闽台融合“新篇章”四方面发力，发挥侨海优势积极服务并深度融入新发展格局。

(责编：杨光宇)