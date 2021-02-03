本报记者 贾平凡

图为黎静（左二）正在慰问归侨侨眷。

广东省侨联供图

图为浙江省瑞安忠义街上老人在教儿童写春联。

王 志摄

图为杨志光（右一）在和游翠英（右二）促膝相谈。

甘桂海摄

图为2021世界福州十邑春节联欢晚会录制现场的戏剧节目。

（来源：中新网）

近了！海内外中华儿女每年最期盼的传统佳节——2021年农历春节的脚步越来越近了！

疫情之下，为了让华侨华人过一个踏实祥和的春节，中国多地侨务部门纷纷开展“暖侨行动”。亲手为困难归侨侨眷“送礼”到家、和海外侨胞留守国内的父母或儿女促膝相谈、为不能回国过节的海外侨胞“云”享家乡年味儿……各地侨务工作者通过各种方式，为海内外侨胞送上诚意满满的节日问候和新春祝福。在接受本报记者采访时，不少侨胞和侨眷表示，“‘娘家人’送来的新春大礼包实在暖心”！

慰问侨眷——

岁寒情暖沁侨心

1月以来，侨乡一年一度的“暖侨行动”如期开展。御寒的棉被棉衣、生活所需的米面粮油、寓意美好的春联福字、数额不等的春节慰问金……沉甸甸的礼物送到了归侨和侨眷的手中，暖乎乎的祝福也收藏进了他们心里。

1月29日，在广西壮族自治区玉林市玉州区胜利垌社区，88岁的侨眷游翠英的家里来了几位特殊的客人——玉林市侨联主席杨志光一行。“您身子骨还硬朗着吧？”杨志光等慰问人员一边将慰问品交到老人手中，一边坐下来和老人聊起了家常。现场，他们还和游翠英远在美国的儿子陈健进行视频通话。

受疫情影响，今年春节，陈健无法回国看望母亲。“很感谢玉林市侨联节前慰问我老妈子，老人家特别高兴！”陈健充满感激地说，“家乡侨务部门对侨眷的关心让我们海外侨胞倍感温暖。”

玉林是广西的重点侨乡。杨志光介绍，1月以来，玉林市各级侨务部门分头行动，先后走访了1000余户归侨侨眷家庭，发放慰问物资和慰问金总额共计100余万元。

“‘疫’不容辞，侨‘联’你我”，是浙江省丽水市青田县开展“寒冬暖侨行”系列活动的主题。1月26日，丽水市侨联副主席、青田县侨联主席叶毅青和相关人员冒着严寒，先后走访方山乡裘山村和龙现村，慰问困难归侨侨眷季群星、王成花，送上春节慰问金和防疫物资。

在广东，新春暖侨行动也陆续送达。春节前，广东省侨联共安排资金100万元，由省侨联领导带队分6组到粤东西北13个地级市及部分华侨农场、农垦农场慰问，受益的困难归侨侨眷超过1000户。

在福建，侨务工作者也马不停蹄。福建省侨联主席陈式海介绍，省侨联相关负责人带队深入基层，慰问贫困归侨侨眷、侨界知识分子120余人，看望元旦春节期间返乡的侨界代表70余人，慰问挂钩村近20户贫困归侨侨眷和共建社区困难群众以及部分因疫情滞留国内或近期返闽的海外侨胞。

慰藉乡愁——

“云端”相聚年味浓

跨越7个时区，相隔近万公里，浙江瑞安与意大利佛罗伦萨透过侨胞的手机屏幕，“云端团圆”了！

1月29日，“家乡年味浓 万里‘云’相聚”2021年瑞安市新春主题海外传播系列活动拉开帷幕。通过网络视频直播、短视频、图文、漫画等一系列线上活动形式，该活动让无法回乡过年的瑞安籍海外侨胞，感受家乡年味，缓解思乡之情。

当日，“侨童看瑞安”直播间推出首场直播——“逛文化街区，看家乡年俗”，海外侨胞们通过手机屏幕和主播一起“云”逛瑞安最具文化味的古街——忠义街，参与现场写春联、捣年糕等瑞安年俗活动。此次时长1小时的直播活动吸引了近万人次观看。

意大利侨胞林勇和两个在意大利出生的儿子一起观看了“侨童看瑞安”直播。他表示，通过屏幕，我和孩子们看到了家乡的巨变，感受到家乡的新春年味，非常温馨，非常高兴。

林德芳是荷兰瑞安教育基金会会长。直播开始后，他将活动链接发送到荷兰侨胞的各个微信群里。“微信群里同胞们看后反响都非常好，大家看到家乡的人、物、景，都感到特别亲切。这种直播活动向海外侨胞们展示出瑞安丰富多彩的传统文化，对我们侨二代、侨三代非常有意义。希望能多多举办这种活动。”

“福州十邑同乡音，乡里乡亲一条心；闯天下，事业兴，十邑乡亲靠紧紧……”近日，福州语歌曲《十邑乡亲》在2021世界福州十邑春节联欢晚会(以下简称“十邑春晚”)录制现场亮相，传递绵绵乡情。2月11日（除夕）18时，十邑春晚将面向全球播出。

十邑春晚自2011年开始举办，至今已成功举办了六届。每年十邑春晚举办之际，遍布世界各地的福州籍侨胞借此机会同叙乡情、共谋发展。

录制现场，世界福州十邑同乡总会总会长吴换炎带领11位海外侨领代表登台，送上春节祝福；同时，主持人还连线了世界各地福州十邑同乡会代表，发出节日问候。

慰勉侨心——

抗疫发展两不误

当前，全球疫情防控形势依然严峻，海外侨胞的生命安全和身体健康是各地侨务部门最大的牵挂。劝勉侨胞们树立战胜疫情的信心，广大侨务工作者殚精竭虑。

广西玉林市侨联发布“致海外玉林同胞的一封信”，提醒广大侨胞加强自身防护措施、提高防范风险意识并及时寻求帮助。

1月21日，福建省侨联联合省疾病预防控制中心等相关部门，举办“新冠疫苗科普讲座”在线直播，邀请权威医学专家为海外侨胞解读有关疫苗接种的相关知识。陈式海介绍，针对侨胞们抗击疫情的医疗需求，福建省侨联服务海外侨胞咨询热线电话24小时开通，随时为闽籍侨胞答疑解惑。福建省侨联还与福建省卫生健康委联合，建立了33个国家30个新冠肺炎医疗咨询微信群，每个群配备中医、西医、心理医生，每天为海外侨胞提供咨询和心理疏导服务。

新的一年，为侨服务工作怎么做实做好？侨务工作者的计划表都满满当当。

举办“华侨华人与中国共产党研讨会”、举办“第七届华侨华人产业交易会”、办好“海外社团负责人研讨班”、举办“广州华人文化艺术节”……广东省侨联主席黎静表示，要充分发挥广大侨领、侨商发挥联系广泛、人才荟萃、智力密集的独特优势，组织动员侨商侨企参与到粤港澳大湾区的建设中，共享广东发展机遇。

“要立足国内，着眼海外，综合施策，全方面做好为侨服务各项工作。”陈式海表示，一要持续深入开展“暖侨行动”，落实落细暖侨工作措施；二要积极反馈侨胞关心的新冠疫苗接种问题，尽最大努力早日为侨胞争取到疫苗资源；三要继续办好“亲情中华·为你讲故事”网上夏、冬令营活动；四是持续引导海外侨社团和中餐业商家联盟积极应对疫情冲击，适时与海外社团签订福建海外中餐发展联盟合作协议；五要继续加大同海外尤其是“一带一路”沿线国家的商会组织、重点侨商及科技社团、高层次人才的交流联系；六要深化“全面维权合力维权”品牌建设，完善涉侨纠纷多元化解机制。

(责编：杨光宇)