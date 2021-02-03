新华社纽约2月2日电 题：美国散户投资者转战白银或难复制“逼空”模式

新华社记者刘亚南

1日，伦敦金属交易所和纽约商品交易所交投最活跃的白银合约期价涨幅均达10%左右，每盎司白银价格接近30美元，价格和涨幅均创近年新高。不少市场人士猜测，白银期货是散户投资者开辟的对抗做空机构的“新战场”。

多个市场研究机构表示，预计市场不会出现大的震荡或危机。由于白银与此前遭遇“逼空”的股票差异较大，“逼空”行情或难再上演。

白银价格是否异动

瑞银集团表示，由于受社交媒体驱动的投机买盘已转向白银，白银价格在1日大幅上涨。这或加剧白银价格波动，并在短期内超出目标价格。

此前，瑞银集团把2021年上半年早些时候白银的目标价设为每盎司26-28美元，并表示这一预测是基于工业领域应用，而非互联网投机。

市场咨询机构“交易路径”合伙公司创始人兼首席市场策略师鲍勃·亚奇诺1日表示，白银价格上涨部分由于市场上“不寻常的力量”转移到白银上，白银期货交易量达到2015年2月以来的高点。作为贵金属和工业金属，传统季节性因素也在推动白银价格上涨。

“逼空”大戏是否告一段落

近日，散户投资者集中买盘操作，刺激多只廉价股出现“逼空”行情。这令部分机构投资者遭受损失。其他机构投资者也相应调整仓位配置，做空游戏零售商“游戏驿站”公司的仓位已大幅减少，“逼空”行情或已接近尾声。

美国金融数据分析公司S3伙伴公司董事总经理兼预测分析负责人伊戈尔·杜萨尼夫斯基1日表示，做空“游戏驿站”公司股票的头寸在上周减少了3520万股，降幅达56%，剩余做空头寸为2710万股。从2021年年初到现在，空头在“游戏驿站”一只股票上就亏损了约130亿美元。

近日，“游戏驿站”和AMC娱乐控股公司股价高开低走。1日，“游戏驿站”股价下跌30.77%，而AMC娱乐控股公司股价小幅上涨0.3%。

瑞银集团1日表示，上周股市波动性更多是由于市场头寸调整而非对经济增长的担忧。为应对散户投资者最近协同买盘给看空头寸带来的风险，很多机构投资者已经在调整头寸。鉴于近日市场变化的速度和幅度，当前市场受挫将是短暂的。

“游戏驿站”剧情能否复制

交易所交易基金发行机构格拉尼特证券投资公司研究主管瑞安·詹诺托表示，到目前为止，白银价格上涨约10%，而非100%。很多在“游戏驿站”股票“逼空”中存在的条件并不适用于白银市场。

詹诺托表示，市场实际上没有做空白银，而做空是出现大规模“逼空”的前提。“游戏驿站”股票是有限的，而白银产量可以提高，新的卖方可以入场。白银与黄金市场规模远超“游戏驿站”这类小盘股。

外汇和差价合约经纪商BD瑞士公司投资研究部门负责人马歇尔·吉特勒表示，白银价格上涨不是“逼空”造成的。一旦价格停止上涨，人们可能很快会获利了结。“现在进入市场是危险的，（投资环境）更适合短线交易者。”

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