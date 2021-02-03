人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国全国人大与德国“中国之桥”协会举行视频会议　王晨主持会议并致辞

2021年02月03日00:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月2日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨2日在京与德国联邦议院副议长弗里德里希共同主持中国全国人大与德国“中国之桥”协会视频会议并致辞。

　　王晨表示，习近平主席和德国领导人保持密切交往，为中德、中欧关系健康稳定发展指明了方向。在新形势下，坚定不移推动中德全方位战略伙伴关系和中欧全面战略伙伴关系发展，不仅符合两国利益，对于促进中欧合作、共同应对全球性挑战也具有重要意义。中国全国人大愿与德联邦议院深化交流合作，支持德国“中国之桥”协会与中方加强了解、增进共识，共同努力把双方合作共赢之桥修建得越来越宽广、越来越坚实。

　　弗里德里希表示，德中、欧中在经贸、产业、气候变化等广泛领域拥有共同利益，“中国之桥”协会将致力于促进双方对话、交流与合作。

　　会上，来自全国人大外事委、财经委、常委会预算工委、外交部、工信部、生态环境部、中国人民银行、北京大学等有关部门负责同志与德国联邦议院和欧洲议会的十几位议员就“数字人民币的现状、实施及法律规定”、“中国‘十四五’规划中的‘双循环’概念”、“欧盟如何落实将复苏基金30%用于绿色发展和经济转型”、“欧盟和德国对数字主权及欧盟维护数字安全‘工具箱’的考虑和看法”等议题进行深入交流。与会人员对会议成果予以积极评价。

(责编：曹昆)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部