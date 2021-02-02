人民网北京2月2日电 据外交部网站消息，2月2日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

实录如下：

美国专题新闻社记者：据报道，中国警方近日破获一起假疫苗案件，你能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：新华社已经发布公安部部署全国公安机关开展打击防范涉疫苗犯罪专项行动以及江苏等地公安机关成功侦破一起制售假新冠疫苗犯罪案件消息。据了解，中方已向相关国家通报了有关情况。我愿强调，中国政府高度重视保障疫苗安全，将继续采取措施依法严厉打击制假售假、非法经营、走私疫苗等涉疫苗犯罪行为，同时加强与有关国家的执法合作，切实防止此类违法犯罪行为扩散蔓延。

新华社记者：据了解，中日双方拟于近期举行第十二轮海洋事务高级别磋商。请介绍具体磋商时间、地点和议题。

汪文斌：经双方商定，第十二轮中日海洋事务高级别磋商全体会议将于2月3日以视频方式举行。双方外交、防务、海上执法和海洋管理等部门人员参加。此前，双方已于1月20日举行了该磋商机制下的团长会谈。

中日海洋事务高级别磋商是双方涉海事务的综合性沟通协调机制。中方期待在本轮磋商中就共同关心的涉海问题与日方充分交换意见，增进了解和互信，不断拓展务实合作。

凤凰卫视记者：美国务卿布林肯接受采访时谈到香港问题，称美国会效仿英国，向逃离“镇压”的香港人敞开大门。他还称，随着美国重新参与全球事务和国际机构，会获得更大的力量来抗衡中国。他还谈到正在武汉考察的世卫组织专家组，认为中方的安排欠缺透明度。中方对此有何回应？

汪文斌：关于第一个问题，中方在涉港问题上的立场是一贯的、明确的。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。

一切违法行为都必然要受到法律制裁。这在任何坚持法治的国家和地区都是一样的。如果美方不反对这些基本原则同样适用于美国国会山发生的事情的话，就应该认真反思并纠正公开为香港违法者撑腰打气、借涉港问题干涉中国内政的错误言行，避免对中美互信与合作造成损害。

关于第二个问题，中方一贯致力于维护和践行多边主义，积极参与全球治理，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。国际社会对此有目共睹。同时，中方一向认为，各方只有践行真正多边主义，才能维护好世界的和平、稳定和发展。

关于第三个问题,疫情发生以来，中方始终本着开放、透明态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通合作。世卫专家已三次来华，同中方就相关议题进行沟通交流。此次世卫专家来华是全球溯源科研合作的一部分。中国政府为此提供了大力支持协助，中方专家同他们的同行分享了大量信息和研究成果，就共同关心的科学问题进行多轮深入交流。世卫方面及国际专家对此给予积极评价。

需要指出的是，病毒溯源是一个复杂的科学问题，涉及多国多地。不少线索、报道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点暴发。我就举一个例子：根据美国疾控中心研究报告，2019年12月的一些美国人献血样本中存在新冠病毒抗体，这意味着那时候新冠病毒或已在美国出现，早于美国官方报告首例新冠肺炎确诊病例的时间，也就是2020年1月21日。

希望美方也像中方一样，在溯源问题上采取积极、科学和合作的态度，并保持透明度，邀请世卫组织专家去美国开展溯源研究，为国际抗疫合作和科学溯源作出积极贡献。

印度广播公司记者：关于中国疫苗对外出口的问题。中国开始向其他国家出口疫苗，但由于缺少足够的临床数据，这些疫苗未被批准用于年龄低于18岁或高于59岁人群，且有关Ⅲ期临床数据未被公布。外交部对此有何评论？

汪文斌：我记得你昨天问过类似的问题。我可以告诉你，中国政府始终把新冠疫苗的安全性和有效性放在第一位。中国疫苗研发企业始终严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发并积极开展国际合作。目前，中国已有多支疫苗正在境外开展Ⅲ期临床试验，进展顺利。从迄今公布的中国疫苗Ⅲ期临床试验数据来看，中国疫苗是有效和安全的。去年底，中国国家药监局正式附条件批准了中国国药集团中国生物生产的新冠灭活疫苗上市申请。目前，已经有阿联酋、巴林、埃及、巴西等多个国家批准使用中国新冠疫苗，这些都充分验证了中国疫苗的安全性和有效性。如果你还有其他关心的具体问题，建议你向主管部门询问。

美国专题新闻社记者：昨天你回应了加拿大驻华使馆外交官订制文化衫的提问，但加驻华使馆发言人称，加使馆人员订制的文化衫图案并不是蝙蝠，而是一个名为“武当帮”的美国说唱乐队的符号，可能看上去有点像蝙蝠而已。外交部对此有何评论？中方是否认为这是一个满意的答复？

汪文斌：我昨天已经就这个问题阐明了中方立场。中方已就此向加方提出了严正交涉，要求加方彻查此事，给中方一个明确交代。

法新社记者：联合国安理会今日将就缅甸局势召开紧急会议，中方对此有何期待？

汪文斌：我们注意到缅甸正在发生的事情。中国是缅甸的友好邻邦。我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。

我们正就安理会相关问题同有关各方保持沟通。国际社会的任何行动都应有助于缅甸政治和社会稳定，有助于缅和平和解，避免激化矛盾，使局势进一步复杂化。

印度广播公司记者：中国留学生联合会发表声明称，中方应允许留学生像商务人士一样，在通过抗体和核酸检测之后陆续返回中国。但有留学生表示,线上学习不现实，学历也不被本国认可。如果接种疫苗有助于他们返回中国，他们已经做好准备。中方是否会考虑留学生接种疫苗或通过相应检测后返华的请求？另外,中方已允许某些国籍的留学生返华,这是基于什么考虑？

汪文斌：我记得你多次提过类似问题，我们也多次作出回应。我愿意再简要概括一下中方立场。

第一，当前疫情形势依然严峻，各国根据自身情况制定和实施相应疫情防控措施，是为了包括学生群体在内的所有民众的生命安全和身体健康。相信大家对此是能够理解的。

第二，我们希望国际社会加强抗疫国际合作，争取早日战胜疫情，让学生们尽早重返校园。

第三，中方将在确保防疫安全的前提下，统筹研究外国留学生来华复学事宜并就此与各方保持沟通。如果你还希望了解其他具体问题，可以向主管部门询问。

日本广播协会记者：美国总统拜登称，缅甸军方夺取政权是对民主和法治的直接攻击，要求他们立即改弦更张，否则将面临国际社会的制裁。中方对此有何评论？

汪文斌：我刚才已经介绍了中方在相关问题上的立场。国际社会的任何行动都应当有助于缅甸政治和社会稳定，有助于缅甸和平和解，避免激化矛盾，使局势进一步复杂化。

法新社记者：一个关于伊朗的问题，伊朗外长扎里夫请求欧盟就美国重返伊核问题全面协议进行协调。他表示，欧盟方面应就此发挥自身作用，外交部对此有何评论？中方能否也为促成美国重返协议发挥作用？

汪文斌：当前伊核问题处于关键节点。当务之急是各方加紧落实去年12月伊核外长会达成的共识，推动美方尽快无条件重返全面协议并恢复遵约，取消所有相关制裁，伊朗则在此基础上恢复完整履约。中方高度关注相关局势发展，并与有关各方保持密切沟通。我们支持分步对等的解决思路，将继续与有关各方及国际社会一道，推动全面协议重回正轨，推进伊核问题政治解决进程。

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