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英国“欢乐春节”线上活动将拉开帷幕

2021年02月02日21:40 | 来源：人民网-国际频道
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英国“欢乐春节”线上活动即将拉开帷幕。主办方供图
英国“欢乐春节”线上活动即将拉开帷幕。主办方供图

人民网伦敦2月2日电 （余颖、白天行）牛年春节的云端文化大餐新鲜出炉！ 2021年英国“欢乐春节”活动将为公众带来超过200小时的文艺“菜品”。

中国驻英国大使馆文化处和驻伦敦旅游办事处1日联合举行线上新闻发布会说，本次“欢乐春节”线上活动丰富多彩，全球启动仪式暨大话春节大型融媒体系列活动开幕音乐会将于北京时间2月4日举行。中央芭蕾舞团将精选《过年》《鹤魂》《敦煌》《牡丹亭》等极具中国韵味的原创芭蕾舞剧参加英国线上“欢乐春节”活动。英国天空卫视“中国时间”栏目将推出“行走的餐桌”中国美食系列纪录片展映活动，播出《天涯厨王》《一城一味》《寻味顺德》等中国美食纪录片。

中国驻英大使馆临时代办陈雯公使在视频致词中说，本年度“欢乐春节”线上活动除了继续秉承“欢乐春节”的Hope（希望）、Home（家庭）、Harmony（和谐）的“3H”理念外，还增加了Health（健康）的新内涵，倡导中英继续团结合作，同舟共济，携手抗疫，共克时艰。

近年来，“去博物馆，过中国年”已成为春节前后英国家庭翘首以盼的周末活动。英国国家海事博物馆将于13日通过网络平台举办春节“亲子日”活动，介绍中国春节习俗，讲述该馆中国藏品故事，并举办线上中国传统手工课。具有200多年历史的菲茨威廉博物馆也将于6日举办线上春节“亲子日”活动。

据介绍，2021年英国线上“欢乐春节”活动将以驻英文旅机构的Facebook、Twitter、Instagram、YouTube等社交平台账号和微信公众号为主平台，并联合中英两国多家文艺机构、传统媒体和自媒体进行多渠道、融媒体呈现。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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