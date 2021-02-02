新华社伦敦2月2日电（记者张代蕾）2021年英国“欢乐春节”活动1日正式启动。受新冠疫情影响，有关活动全部在线上举行，各类节目总时长将超过200个小时。

中国驻英国大使馆文化处和驻伦敦旅游办事处1日联合举行线上新闻发布会说，中央芭蕾舞团将精选《过年》《鹤魂》《敦煌》《牡丹亭》等极具中国韵味的原创芭蕾舞剧参加英国线上“欢乐春节”活动；英国天空卫视“中国时间”栏目推出“行走的餐桌”纪录片展映，播放《行走的餐桌》《天涯厨王》《一城一味》《寻味顺德》等中国美食纪录片。

位于伦敦格林尼治区的英国国家海事博物馆今年邀请伦敦华埠商会舞狮队录制春节视频，并将于13日通过网络平台举办春节亲子日活动，讲述馆内中国藏品故事，举办线上中国传统手工课等。该博物馆从2002年开始每年都举办中国春节活动，深受当地民众欢迎。位于剑桥的菲茨威廉博物馆将于6日举行春节家庭日活动，内容包括中国故事会、生肖寻宝、手工制作小牛灯笼等。

中国驻英国大使馆临时代办陈雯公使说，今年的线上活动除了继续秉承“欢乐春节”Hope（希望）、Home（家庭）、Harmony（和谐）的“3H”理念，还增加了Health（健康）新内涵，倡导携手抗疫，共克时艰。

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