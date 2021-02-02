人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“子知新春音乐会”在全球多地同步举行

2021年02月02日20:03 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿2月1日电 （记者吴乐珺）为喜迎新春，一场汇聚全球多地音乐表演者的“子知新春音乐会”1月31日在华盛顿、洛杉矶、北京、上海等多个城市同步在线举行。此次音乐会还呼吁全球共同抗击疫情，展现青年的担当与使命。

音乐会上，从旅居海外的钢琴家到中国西部边陲的华山中学“楼兰号角”管乐团，来自海内外的4000余名音乐表演者和爱好者共聚一堂，共享音乐盛宴。

在访谈环节，子知教育创始人曾天赐和嘉宾们探讨了音乐和教育的内在联系。旅法青年钢琴家史贺在演奏了肖邦的《激流》后表示，音乐和教育最重要的就是坚持，从而更好地感悟和面对人生中需要面对的问题。曾经在美欧两地求学的金翬，分享了他近年尝试将西方歌剧美声唱法与中国古典诗词相结合的故事。

全美中华青年联合会会长，全美华人十大青年评选委员会主席任向东表示：“当今时代背景下，青年的使命与担当更加重要，作为青年一代，更要去追求和守护好自己心中的那一份信念，真正做到知行合一。 ”

此次新春音乐会由子知教育主办，全美中华青年联合会、南加州大学国际学院、《洛杉矶邮报》等机构参与举办。

(责编：苏缨翔、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部