人民网华盛顿2月1日电 （记者吴乐珺）为喜迎新春，一场汇聚全球多地音乐表演者的“子知新春音乐会”1月31日在华盛顿、洛杉矶、北京、上海等多个城市同步在线举行。此次音乐会还呼吁全球共同抗击疫情，展现青年的担当与使命。

音乐会上，从旅居海外的钢琴家到中国西部边陲的华山中学“楼兰号角”管乐团，来自海内外的4000余名音乐表演者和爱好者共聚一堂，共享音乐盛宴。

在访谈环节，子知教育创始人曾天赐和嘉宾们探讨了音乐和教育的内在联系。旅法青年钢琴家史贺在演奏了肖邦的《激流》后表示，音乐和教育最重要的就是坚持，从而更好地感悟和面对人生中需要面对的问题。曾经在美欧两地求学的金翬，分享了他近年尝试将西方歌剧美声唱法与中国古典诗词相结合的故事。

全美中华青年联合会会长，全美华人十大青年评选委员会主席任向东表示：“当今时代背景下，青年的使命与担当更加重要，作为青年一代，更要去追求和守护好自己心中的那一份信念，真正做到知行合一。 ”

此次新春音乐会由子知教育主办，全美中华青年联合会、南加州大学国际学院、《洛杉矶邮报》等机构参与举办。

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