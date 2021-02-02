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综合消息：非洲多国推进新冠疫苗接种

2021年02月02日18:32 | 来源：新华社
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　　新华社基加利2月1日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心1日发布的新冠疫情数据显示，该地区累计确诊病例达3570655例，累计死亡91057例。目前非洲多国正积极推进新冠疫苗接种，一些国家疫情趋缓，但也有国家疫情恶化。

　　非盟轮值主席、南非总统拉马福萨1日说，非盟已为非洲争取到10亿剂疫苗，其中7亿剂来自世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”。

　　拉马福萨1日还宣布，南非当天收到首批100万剂疫苗，这款疫苗由英国阿斯利康制药公司和牛津大学合作研发，送往相关机构检测后将优先为一线医护人员接种，来自不同生产商的数千万剂疫苗随后还将陆续抵达。此外，美国强生公司已与南非制药企业达成协议，将在南非生产新冠疫苗。

　　拉马福萨说，南非卫生部已开发电子疫苗数据系统以简化登记和接种手续，民众可通过这一系统预约接种疫苗。

　　马拉维总统查克维拉1月31日表示，该国将于2月底接收第一批疫苗，并于3月组织接种。第一阶段将为全国约20%人口接种，包括一线医护人员和老年人等。

　　加纳总统阿库福-阿多1月31日晚宣布，将在6月底前为至少1760万民众接种新冠疫苗，第一批疫苗预计3月前抵达，政府将确保疫苗安全。

　　南非、津巴布韦、乌干达等国近日疫情趋缓。拉马福萨1日说，南非第二波疫情已逐步得到控制，近来日增确诊病例数下降明显。疫情高峰时期每日新增住院的患者超过2300人，而1月29日已降至295人。因此，政府决定放松部分防疫限制措施，包括缩短宵禁时间、有条件允许宗教集会、开放海滩和公园等。

　　津巴布韦1月初开始实行严格的“封城”和宵禁措施，单日新增确诊病例数已从当时的近1000例下降到目前的300例左右。

　　乌干达卫生部1月31日表示，该国过去两周新增确诊病例1448例，较去年底时大幅减少。

　　不过也有部分国家疫情出现恶化。塞内加尔1日报告新增确诊病例404例，创单日新高。莫桑比克卫生部数据显示，今年1月该国报告的新增确诊病例数、死亡病例数以及住院患者数均大幅增加。（执笔记者：吕天然；参与记者：荆晶、许正、张改萍、吴长伟、聂祖国、李斯博、张玉亮、赵宇鹏、滕军伟、邢建桥、汪平、郑扬子）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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