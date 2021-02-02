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英国48家集团俱乐部主席：中美合作可为世界提供“领导力和远见”

2021年02月02日18:27 | 来源：新华社
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　　新华社伦敦2月1日电（记者孙晓玲）英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里近日在接受新华社记者书面采访时表示，作为世界前两大经济体、最大的发展中国家和最大的发达国家，中美合作可为世界提供“领导力和远见”。

　　佩里表示，只有合作才能应对各种全球性挑战。中美彼此携手，可以解决世界上很多难题，“合则两利、斗则俱伤”。

　　他说，金融危机及新冠疫情充分证明，中美以及世界各区域之间，目前需要努力寻求一种政治和经济关系新平衡，这将为世界带来一个新的经济发展时代，并使人们免于贫穷、疾病及气候变暖等威胁。

　　佩里说，只有携手才能找到世界前进的方向。探索世界前进的方向需要所有国家合作，并为人类创造真正的进步。他说，各国之间需要相互尊重，并共同努力开拓新市场，为世界的稳定与和平发展作出贡献。

　　佩里表示，中美合作可为世界提供“领导力和远见”。联合国、世界贸易组织、二十国集团等都需要为建设更安全、更繁荣的世界而努力，这需要中美两国的合作与协调。

　　“当前，世界有机会找到共同基础和前进方向。”佩里说，现在到了各国把握时机、加强合作，为应对全球性挑战而并肩努力的关键时刻。

　　英国48家集团俱乐部拥有600多名英中两国个人或机构成员，涵盖商业、文化、外交、学术等多个领域。集团以“平等互利”为信条，向所有致力于积极建设英中关系的人开放，并为他们提供交流平台。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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