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科学政治化或在继续？“口罩强制令”在美国推行受阻

2021年02月02日14:03 | 来源：央视新闻客户端
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自就任美国总统以来，拜登采取了多项措施推进落实防疫工作，却引来了很多反对的声音。一方面，政府高层中不断有官员试图阻止“口罩强制令”的实施；另一方面，仍有大量美国民众强烈抵制口罩。舆论认为，美国科学政治化的现象仍在继续，为拜登的新冠疫情防控之路带来极大阻碍。

为响应拜登政府的“100天口罩挑战”，美国疾控中心日前宣布，自2月1日23时59分起，在全美所有公共交通场所内实行“口罩强制令”，范围覆盖飞机场、火车站、公交车和出租车等。同时，美国国土安全部当地时间周日宣布，已经赋予了交通管理局工作人员驱逐拒绝佩戴口罩乘客的权力。

尽管如此，美国各地仍有大量反对口罩的声音。威斯康辛州州议会计划于本周进行投票，试图推翻该州的“口罩强制令”。而印第安纳州也有大量议员，对该州日前宣布的“口罩延长令”表示反对，并质疑口罩的有效性。佛罗里达州和佐治亚州甚至禁止下属市县推行“口罩强制令”。此外，抵制口罩的美国民众也大有人在。日前，全美最大的新冠病毒检测中心之一、加州洛杉矶县道奇体育场门前聚集了一批反口罩人士，干扰疫苗注射工作，导致该检测中心被迫关闭。当地时间周日，纽约市和华盛顿州肯纳威克市也发生了反口罩抗议活动，参与者认为疫情并没有政府宣称的那样严重。

对此，不少专家学者表示，至今仍有大量人士反对防疫措施作为政策方针，这表明美国政治极化现象仍然普遍存在，简单的公共卫生政策被解读为政治符号，这种分裂或对拜登计划的复苏之路造成极大阻碍。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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