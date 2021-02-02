在1日的外交部例行记者会上，有记者对中方目前对于东京奥运会以及北京冬奥会的相关考虑向发言人提问。

外交部发言人汪文斌表示，上周习近平主席同国际奥委会主席巴赫通电话，双方就克服疫情影响、确保安全顺利举办北京冬奥会、推动奥林匹克运动持续健康发展等达成了重要共识。中方已经发布了新闻稿，我愿意在这里强调，中国率先控制住国内疫情，并实现经济复苏，为北京冬奥会顺利举办创造了有利条件。

汪文斌强调，我们严格落实防控举措，克服疫情影响，积极稳步推进冬奥会各项筹办工作，得到了包括国际奥委会在内的国际社会的充分肯定和大力支持，我们对把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会充满信心。正如习近平主席指出的，相信在有关各方大力支持下，中方一定能够如期完成各项筹办任务，做好全面准备，确保北京冬奥会取得圆满成功。北京作为国际上唯一举办夏季和冬季奥运会的“双奥城”，将为国际奥林匹克运动作出独特的贡献。

汪文斌表示，据了解、国际奥委会和日方正在积极制定东京奥运会的疫情防控方案，全力推进筹办各项工作。中方将继续全力支持国际奥委会和日方举办一届安全、成功的奥运会。（总台央视记者 申杨 孔禄渊）

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