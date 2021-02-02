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我国首条东亚至中亚商品车多式联运通道正式开通

2021年02月02日13:42 | 来源：央视新闻客户端
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1月31日下午，随着首批即将发往哈萨克斯坦的日本商品车装载作业启动，我国首条东亚至中亚商品车多式联运通道在辽港集团正式开通。这条多式联运通道的成功开通，不仅丰富了辽宁港口参与“一带一路”建设的物流模式，搭建起一条陆海联运新通道，也是日本参与共建“一带一路”的全新尝试，成为辽港集团助力构建“双循环”新发展格局、建设大连东北亚国际航运中心的生动实践。

借助该通道，首批日本商品车于1月29日以滚装海运方式运抵大连港，1月31日在港内完成火车装载作业后，经由铁路发往新疆霍尔果斯口岸进行换装，预计2月中旬到达哈萨克斯坦入境口岸。

据了解，以往日本商品车进入中亚地区是通过海运穿越印度洋、地中海和黑海，到达俄罗斯后再分拨至哈萨克斯坦，全程需要80余天。通过辽港集团开通的该条新商品车多式联运通道，日本商品车在途时间被压缩为30天左右，较以往可节省一半以上的运输时间，有效降低了综合物流成本，从而提升了日本商品车在中亚市场的竞争力。

大连港一直以来积极构建与日韩汽车厂商、物流商、铁路等相关单位的沟通合作平台，推进以大连为枢纽的商品车过境运输国际物流大通道建设。为争揽本次日本商品车过境运输项目，大连港与日本邮船、中铁特货公司及相关合作方组建了商品车过境运输专门团队，负责项目的全程物流方案规划、设计、编制、推介等工作；协调口岸单位、物流商、铁路方面，确保该项目全流程各环节的高效衔接，满足“降低成本、缩短交期”的需求，最终成功实现项目落地。同时为配合项目的顺利开展，对港内原有铁路专用线进行了改扩建，进一步优化了汽车码头铁路线的作业环境与作业能力。此外，大连口岸单位积极支持项目开展，协调解决客户关心问题；大连海关现场办公提高通关效率，保障项目的顺利运作。

商品车过境运输是辽港集团融入“一带一路”建设的新成果，既拓展了码头的业务模式，也丰富了中欧班列的货源结构。通过该项业务的开展，辽港集团可充分发挥其在东连东亚、西接中亚的桥梁纽带作用，加速外贸航线开发，加快商品车转运中心建设。随着辽宁“六港合一”战略布局的顺利推进，辽港集团将着力培育海铁联运新航线，畅通国际国内海铁联运大通道，做足多式联运大文章。（总台央视记者 黄璐 曹志宇）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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