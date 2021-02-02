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韩正同欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯举行首次中欧环境与气候高层对话

2021年02月02日13:28 | 来源：新华网
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新华社北京2月2日电（记者伍岳）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正1日在北京通过视频方式同欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯举行首次中欧环境与气候高层对话。

韩正表示，习近平主席已经宣布，中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。这是中国基于构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求，对自身气候环境政策作出的重大宣示。如期实现承诺目标，中国需要付出极其艰苦的努力，以更大力度推进节能减排和低碳发展。

韩正指出，2020年9月，中德欧领导人视频会晤决定建立中欧环境与气候高层对话，打造中欧绿色合作伙伴关系。我们要落实领导人共识，发挥高层对话的引领作用，深化中欧环境与气候务实合作，使绿色合作成为中欧全面战略伙伴关系的新亮点新引擎。要坚持多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，恪守共同但有区别的责任原则，推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在中国昆明举办，希望中欧双方携手努力，力促大会取得积极成果，共启全球生物多样性治理新进程，推动共建地球生命共同体。

蒂默曼斯表示，欧方高度赞赏中方在气候变化等问题上采取的积极立场，愿扩大和深化欧中环境与气候领域对话合作，充分发挥多边机制作用，支持中方办好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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