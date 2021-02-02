新华社柏林2月1日电（记者张毅荣）德国总理默克尔1日表示，德国“在今年夏季结束前向所有公民提供新冠疫苗”的目标可以实现。

默克尔当天与德国各州州长及多家疫苗生产商举行视频会议商讨疫苗供应问题。她在会后的新闻发布会上说，经过交流，疫苗供应情况更加明确，对供应量的预测也更加可靠。

默克尔说，如不出意外，即使仅有欧盟已批准的三款新冠疫苗供货，上述目标依然可以实现，如有其他疫苗获批，供应量将更大。虽然欧盟今年一季度的疫苗产能仍然有限，但情况有望在二季度好转。

欧盟目前已批准三款新冠疫苗投入使用，分别由美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司、美国莫德纳公司、英国阿斯利康制药公司与牛津大学研发。据默克尔介绍，美国强生公司以及德国“痊愈”疫苗公司研发的新冠疫苗也有望获批。

德国去年12月底启动新冠疫苗接种，各地先后遇到疫苗供货不确定、难以预约等问题。默克尔表示，政府将补充制定一项疫苗接种计划以更好地掌握疫苗供应情况，还将设立一个平台协调疫苗相关物资的生产与分配。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，截至2月1日0时，德国单日新增确诊病例5608例，累计2221971例；新增死亡病例175例，累计57120例；截至2月1日10时，疫苗接种已超过246万剂。

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