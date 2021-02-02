人民网华盛顿2月1日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2月1日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊26296906例，死亡442962例。过去24小时，美国新增确诊121950例，新增死亡1762例。

美国有线电视新闻网报道说，1月成为美国疫情暴发以来“最致命的一个月”，1月死亡病例约9.53万例，平均单日死亡病例约3070例。不过，美国大多数州的确诊病例增速正在放缓，住院的新冠患者人数也是两个月以来首次降至10万以下。

但专家担心变异新冠病毒的传播将导致病例再次激增。美国疾控中心统计，在英国发现的变异新冠病毒已经扩散至美国至少32个州。明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆表示，未来6到14周内，在英国发现的变异新冠病毒导致的病例可能在美国激增。美联社报道说，在美国已经检测出英国、南非和巴西发现的三种变异新冠病毒。

从2月1日起，美国疾控中心要求全美范围内公交系统乘客和工作人员必须戴口罩，违者可能面临刑事惩处。根据新规，在美国境内或进出美国时，等待和搭乘公共交通工具，包括飞机、船只、火车、地铁、公共汽车、出租车和共享汽车，必须戴口罩；在车站、机场、港口，乘客和公交系统员工都必须戴口罩，人们可以短暂摘下口罩吃喝东西或服药，2岁以下的儿童或无法戴口罩的残疾人可以获得豁免。

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