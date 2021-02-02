人民网布鲁塞尔2月1日电 （记者张朋辉）世卫组织总干事谭德塞在2月1日的例行记者会上表示，上周全球新冠肺炎新增确诊病例继续下降，这是全球新增新冠确诊病例连续第三周下降，是一个令人鼓舞的消息。这表明即使新冠病毒发生变异，如果采取被证实有效的公共卫生措施，仍然可以控制疫情传播，预防感染，并拯救生命。

谭德塞指出，虽然全球范围内新增病例下降，但是一些国家病例继续加速上升。他警告，过去一年几乎所有国家都出现过新增病例数量下降的局面，但由于政府放宽社交限制速度过快开放，个人放松警惕，导致病毒卷土重来。他呼吁，即便开始接种疫苗，仍然要继续采取预防措施，确保自己和他人的安全。

世界卫生组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间2月1日20时26分（北京时间2日3时26分），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加超44万例，达444580例，全球确诊病例超1亿零258万例，达102584351例；全球报告新冠肺炎死亡病例超222万，达222647例，较前一日增加10885例。

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