人民网华盛顿2月2日电 （记者吴乐珺）近日国际货币基金组织（IMF）发布的最新一期《世界经济展望》认为，有效的疫情防控措施、强有力的公共投资，以及央行的流动性支持为中国经济实现强劲复苏提供了有力支持。IMF中国事务主任、亚太部助理主任黑尔格·贝格尔接受采访时表示，中国经济复苏进展顺利，未来需更加关注再平衡。他赞赏中国为维护多边主义采取的一系列举措。

贝格尔表示，面对严峻形势，中国去年的国内生产总值实现了正增长，这表明为了缓解疫情的不利影响，中国政府采取的强有力遏制疫情的举措和迅速的政策反应，包括加大公共投资等，都有效支撑了经济反弹。

随着劳动力市场状况的持续改善、收入和消费增长，IMF预计今年中国经济增长势头将逐渐增强。贝格尔建议，为了巩固经济增长，中国应该避免过早退出财政支持，一旦增长有了坚实的基础，应该逐步取消特殊的金融支持，并加强相关监管。

贝格尔称，过去40年，中国经济的表现令人瞩目。他高度评价中国在金融开放领域取得的重大进步。他表示，面对疫情造成的冲击，中国在金融领域的改革没有停止，出台了《外商投资法》，缩减了外商投资准入负面清单。他对未来中国继续在这一领域取得进展表示乐观，“随着中国继续推进经济再平衡的改革议程，实施结构性改革，进一步开放市场，将增强中国国内经济的弹性，保持对外国投资的吸引力”。

“中国也是全球贸易复苏的重要贡献者。”贝格尔认为，中国经济高速增长也提振了贸易伙伴和其他国家的需求。对于中国经济增长前景，贝格尔表示，可以在关键领域实施改革，提高生产率，确保未来实现高质量增长。

贝格尔表示，此次疫情带来的冲击是全球性的，呼吁各国共同努力维护多边主义。“很高兴看到，在疫苗方面，中国加入世界卫生组织牵头新冠疫苗实施计划（COVAX）的倡议，并正在为向低收入国家提供负担得起的有效疫苗这一非常重要的任务作出贡献。”他说。

他还表示，IMF欢迎中国作出的力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和的承诺，这有利于减缓全球气候变暖，“这是一项全世界只能共同承担的紧迫任务”。

对于中国目前正在推进的数字货币进程，贝格尔表示IMF正在密切关注，并称中国所取得的进展令人兴奋，“向正在飞行的飞行员学习是很重要的”。他认为，中国央行数字货币有潜力促进普惠金融和提高支付效率，可以将支付服务的覆盖范围扩大到没有银行账户的家庭，并为家庭和小型企业降低交易成本，还可以帮助有针对性地提供财政支持，也提高了公共财政的透明度。他建议，中国政府有必要对数字货币进行密切监测并评估其相关风险。

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