驻加纳大使卢坤会见加外交与地区一体化部礼宾司司长安特维。驻加纳使馆供图

人民网阿克拉2月1日电 （姜宣、沙龙）1月30日，新任中国驻加纳大使卢坤抵达加纳首都阿克拉，加政府代表、外交与地区一体化部礼宾司司长伊曼纽尔·安特维及中国驻加使馆外交官前往机场迎接。

安特维代表加纳政府热烈欢迎卢坤大使抵加履新，感谢中国对加纳抗疫的大力支持，表示中国是加纳的重要合作伙伴，近年来两国关系发展势头强劲，务实合作成果丰硕。加政府将为卢大使履新提供便利和支持，愿同中方一道，推动加中关系取得更大发展。

卢坤表示，非常高兴出任中国驻加纳新任大使，友好的加纳人民就象非洲的天气一样热情。加纳大使肩负着中加两国政府和人民的重托，出使友好的加纳，深感使命光荣，重任在肩。中加传统友谊源远流长。建交60年来特别是近年来，中加关系进入快速发展的新时代。面对新冠肺炎疫情挑战，中加两国患难与共、守望相助，彰显了深厚兄弟情义。期待同加纳各界携手努力，落实好两国领导人共识，深化各领域友好合作，推动中加关系再上新台阶。

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