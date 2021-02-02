本报驻南非记者 万 宇

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近期，非洲多地暴力袭击事件频发，凸显地区安全形势依然严峻。专家认为，面对恐怖主义、部族冲突、暴力犯罪等突出挑战，非洲相关国家需要通过更可持续发展和扩大国际合作来消除暴力活动温床，有效应对恐怖主义威胁。

当前，极端组织等实施的暴力活动导致非洲流离失所者人数屡创新高，仅萨赫勒地区流离失所者人数就达200多万，人道主义应急工作严重超负荷运转。联合国难民署等国际组织呼吁国际社会采取行动，加大力度帮助非洲国家反恐减暴，促进地区可持续发展。

袭击事件频频发生

近期，与“基地”组织、“伊斯兰国”等极端组织有关联的武装分子在非洲的萨赫勒地区和东非等地异常活跃。极端组织和武装分子在尼日尔、马里、布基纳法索、索马里、莫桑比克等国频繁发动恐怖袭击，同时煽动族群和宗教冲突等。

1月24日，马里军方称，当天凌晨至少有6名马里士兵在与布基纳法索接壤地区遇袭身亡，军方展开反击，击毙30多名武装分子，缴获40多辆摩托车和大批军事装备。2020年底至2021年初，在马里展开反恐行动的法国部队接连遭受路边炸弹袭击，共造成5人死亡，7人受伤。法国军方参谋部表示，袭击是在士兵执行侦察和情报任务时发生，军车成为简易爆炸装置攻击的对象。与“基地”组织有联系的当地极端组织宣布对该事件负责。

1月31日，极端组织索马里“青年党”武装人员袭击索首都摩加迪沙的阿弗里克酒店，造成至少5人死亡、多人受伤。袭击者在酒店入口处实施自杀式汽车炸弹袭击，随后冲入酒店开枪射击，并与其后赶到的政府军士兵交火。此前的1月17日，索马里下谢贝利州发生一起针对州长的炸弹袭击，造成至少6人死亡。

埃塞俄比亚北部提格雷州爆发军事冲突以来，之前受埃塞打击的索马里“青年党”获得喘息时机，正加紧向肯尼亚国内渗透。2020年12月18日，肯尼亚瓦吉尔郡的一位酋长遭“青年党”绑架并杀害；2020年12月20日，“青年党”袭击肯尼亚拉穆郡的边境巡逻队。据悉，“青年党”武装分子频频从索马里进入肯尼亚拉穆郡，将当地作为招募和训练新成员的基地。

在莫桑比克北部，与“伊斯兰国”有关联的武装分子对外国天然气设施附近地区村镇发起袭击。近一段时间，该地区相邻国家发生的袭击事件和暴力活动也屡见不鲜。

1月初，一伙武装分子袭击了尼日尔与马里边境地区的两座村庄，杀害上百名村民，这是尼日尔近年来遭受最严重的恐怖袭击。在尼日利亚、尼日尔和喀麦隆边境地区，极端组织“博科圣地”频繁袭击村镇、杀害村民、绑架人质。在布基纳法索，不明身份武装1月6日在边境地区袭击村落，杀害6人，攻击诊所和当地市场，并烧毁房屋。近年来，与“伊斯兰国”有关联的极端组织、恐怖组织频繁在该地区发动袭击，造成大量人员伤亡。

警惕武装势力坐大

有分析指出，在新冠肺炎疫情持续蔓延的背景下，非洲多地安全形势更趋复杂动荡，极端组织和武装团伙趁机暗中招募成员、加紧扩张势力。

英国国际战略研究所分析师福劳瑞·博格分析认为，在马里、尼日尔、布基纳法索三国边境地区主要活跃着三股极端势力，它们都宣布效忠“基地”组织、“伊斯兰国”，或者同二者有着密切联系。主要在尼日利亚活动的“博科圣地”组织也与“伊斯兰国”关系密切，并将势力扩展到乍得、喀麦隆和尼日尔东南部地区。目前分属于“基地”组织和“伊斯兰国”的两大恐怖势力正在非洲展开对抗，各派内部也出现分裂和分化，双方的竞争加剧了地区的不稳定形势，且将极端势力扩散到周边国家。

美国非洲战略研究中心专家丹尼尔·埃森加认为，“博科圣地”在尼日利亚国内扩展势力值得警惕，其正在从尼东北部向西北方向拓展势力，未来甚至可能与马里的恐怖组织建立联系。2020年底，“博科圣地”在尼日利亚西北部的卡齐纳州绑架300多名男校学生，不久后释放大部分学生。

更多迹象表明，普通民众频繁成为极端组织的袭击对象，儿童和青少年更易成为极端组织的招募对象。武装团体不加区分地袭击平民、对女性和女童实施暴力、频繁袭击学校和医疗卫生设施，造成非洲多地经济发展滞后和基本社会服务严重缺乏，导致儿童和家庭极度贫困、难以正常求学，进而沦为恐怖组织招募对象。

合作打击恐怖主义

面对严峻的安全形势，联合国难民署与其他国际组织最近都呼吁，国际社会应持续扩大援助，对因暴力活动而关闭的学校和医院等机构加强支持，帮助非洲国家积极反恐、促进可持续发展，阻止部分国家安全形势进一步恶化。不少专家提出，需要通过加强国际合作来打击恐怖主义。

联合国秘书长古特雷斯表示，持续不断的武装冲突容易加剧贫困和系统性问题，而这些问题又进一步削弱当地社会的风险抵御能力，部分国家因此陷入贫困与冲突的恶性循环。古特雷斯多次表示，非洲的萨赫勒、东非等地区的安全形势严峻，这些地区需要国际社会更大力度的支持。

经济发展水平低下是影响非洲安全状况的一个重要因素。当前，新冠肺炎疫情让非洲国家的经济发展面临严峻挑战，导致一些地区的失业和贫困人口增加，为暴力犯罪活动提供温床。联合国粮农组织建议，为解决这些问题，非洲需要加快推动农业转型，增加农村贫困人口收入。

世界银行预计，到2030年，全球极端贫困人口中将有2/3居住在环境脆弱或是发生冲突的国家，而气候变化问题，以及由新冠肺炎疫情所导致的经济衰退使情况雪上加霜。世界银行计划在未来5年投资超过50亿美元，帮助涉及萨赫勒、乍得湖盆地和非洲之角等地区的11个国家实现退化植被恢复、提高农业生产率、改善生计。这些投资惠及1900多万人口、涉及160万公顷土地。

此外，由多家联合国机构、多国政府及非政府组织合作创立的“教育不能等待”基金近期宣布，将拨款3330万美元，平均分配给西非萨赫勒中部地区的布基纳法索、马里和尼日尔三国，以便为当地的30万儿童和青年提供教育资助、协助缓解教育危机，防止极端势力渗透。

（本报约翰内斯堡2月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 17 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)