朱 林

中国是泰国最大的贸易伙伴。泰国将目光投向率先复工复产的中国，寻找新的合作增长点

我十分荣幸作为泰国政府代表签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

RCEP谈判于2012年由东盟发起，协定涵盖15个成员国。协定的签署意味着全球约1/3的经济体量将形成一体化大市场，成员国将实现更好的互联互通、更大的市场互相开放，有助于促进区域自由贸易。RCEP将催生巨大的发展潜力，每个成员国都将成为推动区域经济一体化的重要力量。

RCEP的签署标志着全球最大自贸区正式诞生，提振了全球对自由贸易的信心。协定让所有成员国能够在平等规则下进行自由贸易，这是包括泰国在内的区域内各国维护多边主义和自由贸易的重要举措。协定有利于增强成员国的竞争力，让区域内人民持续受益。协定还将为成员国的发展提供有利的外部环境，吸引其他地区的贸易和投资，增强各成员国应对经济挑战的韧性。

RCEP将使各成员国的出口和投资变得更加灵活、更有弹性。泰国商品也将因此有更多机会进入更大的市场，有力促进泰国贸易、投资部门与其他成员国的合作。泰国经济将从中获得全方位的发展，泰国乃至东盟经济也有望更好地实现可持续增长。

中国是泰国最大的贸易伙伴。受疫情影响，世界经济复苏乏力。泰国将目光投向率先复工复产的中国，寻找新的合作增长点。2020年，泰国开通跨境“水果专列”，通过中国广西凭祥、东兴两个铁路口岸，用火车运送水果至中国。这是泰国水果首次通过铁路运输大规模出口中国，为两国贸易往来开辟了新渠道。泰中两国还定下目标，到2021年双边贸易额力争达到1400亿美元。

RCEP有助于泰中经贸合作迈上新台阶。在协定框架内，泰中将进一步开放市场，共享多边合作成果。我衷心希望泰中经贸关系向更高水平迈进，双方友好合作蓬勃发展，共同迎接更加美好的未来。

（作者为泰国副总理）

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)