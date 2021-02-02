种族平等来得越迟，种族正义就将越来越远，种族怒火就会愈燃愈烈

美国种族不公乱象非常引人注目，近年来在美国内外都引发了大量批评。拜登总统将增进种族平等作为任内四大优先事项之一，呼吁团结、治愈，上任当天即谈到该国“一场酝酿了近400年的种族正义呐喊”。美国《时代》周刊最近发表的文章认为，他正面对着“关于种族公正的举国反省”。

事实上，种族歧视在美国早就是一种普遍性、系统性存在，乱象之源不竭、乱象之根难除。成为国际热点的那些触目惊心的美国种族歧视事件，都只不过是冰山一角。

当前，新冠肺炎疫情带来的挑战，正进一步将美国少数族裔遭受的“额外”打击暴露出来，折射出美国不同种族在经济社会资源占有上存在的系统性不公。美国知名传染病专家安东尼·福奇直言：“这次大流行的一个不同寻常方面就是种族之间的不平等。”美国霍华德大学医学院非洲裔副院长采利娅·马克斯韦尔博甚至感叹：“看看我们这个族群，这里是食品荒漠、交通荒漠、教育荒漠……一切有利健康的社会因素我们都不具备。”

美国少数族裔的健康权本就具有明显的脆弱性，在疫情面前更加凸显。根据美国凯撒家庭基金会2020年发布的一项研究，2010年到2018年间，非洲裔美国人没有医保的比例是白人美国人的1.5倍。拉美裔美国人没有医保的比例比白人美国人高出2.5倍以上。高昂的医疗费用迫使大批少数族裔放弃治疗。即使进入医院治疗程序，少数族裔遭受的不公也未结束。非洲裔医生苏珊·摩尔不久前发布自拍视频，痛斥新冠肺炎治疗中存在种族主义，激起共鸣。美国《纽约时报》报道指出，大量研究表明，非洲裔病人得到的治疗往往不如白人病人。随着美国开始推广新冠疫苗接种，种族间的接种比例差也开始显现。美国有线电视新闻网新近公布的调查结果显示，在美国多个州，白人的接种率远高于少数族裔的接种率，部分州白人的接种率甚至是少数族裔的3倍以上。

经济方面，美国少数族裔面临的困难更为严峻。据纽约联邦储备银行的数据，去年2月至4月，41%的非洲裔美国人经营的企业出现倒闭，同期白人经营的企业倒闭的比例为17%。美国“政客”网站日前报道指出，在疫情造成的经济破坏中，美国少数族裔受到的影响首当其冲，不同肤色群体之间的财富鸿沟已进一步拉大。报道分析认为，非洲裔美国人一直面临着一种“有据可查的经济歧视模式”。例如，相比有相似信用状况的白人，非洲裔更容易被拒绝发放贷款，且即使获得贷款，也往往需要支付更高的利息。非洲裔美国人商会首席执行官罗恩·巴斯比指出，非洲裔甚至更难从联邦政府经济援助计划中获得帮助。

大量民调结果显示，美国大多数公众都对种族状况存在不满看法。但在政治决策中，与种族不公问题相关的许多改革举措，却总是遭遇“政治流产”。由于政治极化掣肘，美国政府很难在解决种族问题上有所作为。近年，联邦政府在种族矛盾爆发时，甚至连基本的道义底线都难以守住。美国一些政治人物热衷于搞话语游戏，将原本需要美国社会共同面对的种族问题，转换为政治攻击的武器，早已造成民众视觉疲惫，日益蓄积不满。种族平权活动人士拉沙德·罗宾逊一针见血地指出，在改变种族歧视问题上，美国现在需要的是开始行动，“把话语问题转化为治理问题”。美国有色人种协进会主席德里克·约翰逊强调，种族平等需要的不仅仅是表明个人立场，而是“需要一系列明确的结果”。

种族平等来得越迟，种族正义就将越来越远，种族怒火就会愈燃愈烈。美国公众需要的是系统性、根治性措施，是真正的行动。

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 03 版）

(责编：张信凤、刘叶婷)