新华社伊斯兰堡2月1日电（记者李浩 刘天）中国政府首批对外援助新冠疫苗1日在巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地正式移交巴基斯坦。

巴基斯坦外长库雷希在出席疫苗交接仪式时表示，巴基斯坦是中国政府对外提供新冠疫苗援助的首个国家，他对中国政府和人民在巴基斯坦有需要的时候再次伸出援手表示感谢。

中国驻巴基斯坦大使农融在交接仪式上说，中方向巴方援助的这批疫苗不仅是巴基斯坦民众急需的医疗物资，更是中巴“铁杆”情谊的生动体现。这是中国政府对外提供的第一批疫苗援助，也是落实中国领导人关于将疫苗作为全球公共产品重要宣示的具体举措。

农融还表示，今年是中巴建交70周年，中国将继续为巴基斯坦疫情防控、经济复苏和社会发展贡献力量。

巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹1日表示，中国援助的这批疫苗将首先提供给一线医务人员接种。

巴基斯坦卫生部1日发布的数据显示，该国新冠累计确诊病例546428例，累计死亡11683例，累计治愈501252例。

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