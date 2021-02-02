新华社德黑兰2月1日电（记者夏晨）伊朗外交部发言人哈提卜扎德1日在例行记者会上说，美国须取消对伊朗的制裁并遵守联合国安理会第2231号决议，在此基础上，美国可重返伊朗核问题全面协议，伊方认为没有必要就美方重返伊核协议问题与美国进行双边会谈。

哈提卜扎德说，伊朗认为，美国重返伊核协议有其步骤和阶段，首先美国须“全面、无条件、有效”地取消对伊制裁，在此基础上，美国可重返伊核协议，任何必要的谈判须在伊核协议联合委员会框架内进行。“伊核协议相关事务不需要任何幕后渠道。”

哈提卜扎德还说，伊朗只会根据美国政府实际行动来采取相应措施，而非基于其各类声明，如果美国不取消对伊朗制裁，伊朗政府将根据议会的相关法案采取进一步措施。

伊朗议会2020年12月通过法案，要求政府在未发现对伊制裁“松动”的情况下，进一步突破伊核协议的限制。法案对生产、储存一定丰度的浓缩铀、安装各型号离心机等一系列措施和执行时限作出明确规定。伊朗1月4日宣布，已开始在福尔多核设施实施把浓缩铀丰度提高至20%的相关措施。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年1月27日，美国新任国务卿布林肯表示，只要伊方重新遵守伊核协议，拜登政府愿意减轻特朗普政府对伊朗施加的制裁。

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